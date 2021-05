Course automobile

NASCAR dévoile la prochaine génération de ses bolides

La Coupe NASCAR a présenté la semaine dernière la prochaine génération de ses bolides de stock-car qui inaugureront une nouvelle ère pour cette discipline de course automobile très conservatrice. C’est un véritable évènement dans l’univers de la course automobile, alors que l’actuelle mouture (Car of Tomorrow) a eu son baptême de la piste en 2007.