La vérité est que Raphaël Lessard ne pouvait se projeter plus loin qu’une course à la fois, faute de moyens. Le verdict malheureux est tombé lundi matin. Sa course de ce week-end, une belle huitième place au Kansas, sera sa dernière de la saison.

La Presse

Raphaël Lessard Racing a annoncé par voie de communiqué l’interruption de sa participation à la série des camionnettes NASCAR en 2021.

Selon l’équipe, la pandémie a fortement nui à la recherche de financement, ce qui force maintenant Lessard à se tourner vers 2022.

« Nous y avons toujours cru et nous y croyons encore. Ces dernières années, l’équipe et moi avons concentré tous nos efforts pour accomplir une saison complète dans les hautes sphères de NASCAR et nous y sommes parvenus, a dit Lessard. Toutefois, nous sommes actuellement dans une situation où nous ne pouvons pas continuer cette saison et c’est difficile de vous dire cela, tout ce que je veux et que j’ai toujours voulu c’est être derrière un volant et gagner !

« Nous ne mettons pas fin à tout ce qui est course automobile. Mon rêve est toujours de faire le Daytona 500 en Cup et de voir mes parents assis dans les estrades ! Nous sommes ouverts aux opportunités et surtout, nous travaillons avec GMS Racing pour revenir plus forts en 2022, c’est ça le but. »

Lessard a conclu son message en remerciant tous ceux qui l’ont appuyé, notamment ses parents, son entourage à Raphaël Lessard Racing, les investisseurs, et surtout, ses partisans.

« Sans eux, sans vous, rien n’aurait été possible. » 

Lessard a signé son meilleur résultat cette saison à Bristol, à la fin mars, avec une 3e place. Il est présentement en 13e place du classement de la série des camionnettes NASCAR,

Pour poursuivre sa saison, le clan Lessard devait verser chaque mois quelque 200 000 $ à l’équipe GMS Racing.