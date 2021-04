Raphaël Lessard prendra part à la prochaine course et en profitera pour remercier ses supporteurs

Frédérick Duchesneau

La Presse

Courra, courra pas ? Sa présence devient chaque fois un suspense, comme le dernier tour d’une course au coude à coude. Mais Raphaël Lessard participera à la prochaine épreuve de NASCAR Camping World, samedi soir, sur le circuit ovale Kansas Speedway.

C’est ce qu’a dévoilé son équipe par communiqué, mardi matin. Il s’agit de la septième des 22 courses de la série.

Les fans de Raphaël Lessard seront à l’honneur avec un logo apposé sur sa camionnette, en guise de remerciement pour leur soutien.

« En début de saison, avec Babu [l’animateur Dany Bernier, qui l’épaule et avec qui il est devenu ami], il y avait plein de gens qui nous écrivaient qu’ils aimeraient aider, mais qu’ils ne pouvaient pas donner un gros montant », raconte Lessard.

Au bout du compte, ces dons ont atteint la somme approximative de 16 000 $, dit-il. Pas de quoi faire une saison, mais le jeune Beauceron tenait à leur faire part de sa reconnaissance éventuellement. Ce sera le week-end prochain.

« On voulait remercier ces gens-là et qu’ils sentent qu’ils participent. Les gens qui m’ont aidé, qui voulaient me donner un coup de main, ils n’étaient pas obligés de faire ça », fait remarquer le porte-couleurs de l’écurie GMS Racing. « Je pense que les fans vont être contents. »

« Au jour le jour »

L’équipe de Raphaël Lessard a-t-elle décidé d’y aller de ce message de remerciement au cas où elle n’ait plus d’autre occasion de le faire ?

Quoi qu’il en soit, le jeune homme de 19 ans affirme qu’il pilote toujours dans le brouillard pour l’instant.

« C’est encore au jour le jour. Je suis les indications de GMS. Ça dépend de l’équipe. On ne sait pas quelle sera la prochaine course. Et s’il va y en avoir une prochaine, en fait. Donc, j’essaie de me concentrer et de tout donner pour avoir le meilleur résultat possible et aider les choses. »

Cette course au Kansas était calculée dans le budget, bien qu’il n’était pas 100 % certain de pouvoir la faire, dit Lessard.

Son entourage continue à chercher du financement. « Ça n’a pas avancé comme on aurait voulu », admet-il.

Entre-temps, GMS essaie de donner un coup de pouce pour que ça continue.

« On croise les doigts », conclut le Québécois.

14e au classement

Lessard a bien aimé la piste du Kansas Speedway l’an dernier, notamment en raison de sa largeur, qui permet de rouler haut ou bas, explique-t-il.

Il s’agit une piste de 1,5 mille, sur laquelle les camionnettes atteignent une vitesse moyenne de 288 km/h. Les pilotes y effectueront 150 tours.

Comme d’habitude, Raphaël Lessard sera au volant du Silverado #24 Canac/Quincaillerie Richelieu.

Son meilleur résultat cette année est une troisième place sur la terre battue de Bristol, le 27 mars. Pour ce qui est des positions de départ, il est parti cinquième lors de la première et de la plus récente course (Daytona et Richmond).

Il se situe en ce moment au 14e échelon du classement général.