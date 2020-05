(Darlington) Chase Briscoe termine une difficile fin de semaine en remportant la course NASCAR Xfinity du Darlington Raceway, jeudi.

Associated Press

Briscoe se trouvait en bordure de piste, mardi, quand il a rejoint sa conjointe, Marissa, à distance pour un examen de routine à 12 semaines de grossesse pour apprendre la pire nouvelle qui soit : le cœur du bébé ne battait plus.

Il a tout de même tenu à prendre le départ pour la première course depuis le 7 mars en raison de la pandémie de COVID-19. Il a pris les devants de la course après son dernier arrêt aux puits et a tenu tête à Kyle Busch et Justin Allgaier, qu’il a devancés au fil d’arrivée.

Le Québécois Alex Labbé a pris le 17e rang de l’épreuve, qui devait initialement être disputée mardi. De forts orages ont retardé son départ jusqu’à jeudi. La course a de nouveau été retardée de plus de 4 h 30.

PHOTO D’ARCHIVES Alex Labbé, en 2015.

Austin Cindric a terminé quatrième, devant Noah Gragson, détenteur de la pole position.

Pour sa part, la Cup Series a pu présenter deux épreuves à Darlington cette semaine — même si celle de mercredi a été écourtée par la pluie, également.

Kevin Harvick avait enregistré sa 50e victoire en Cup Series dimanche, à l’occasion de la première course dans la série reine du NASCAR en 10 semaines.

Pour sa part, Denny Hamlin a gagné celle écourtée de mercredi soir, la première à se dérouler ce jour-là depuis 1984.