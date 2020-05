Report de la course IndyCar de Toronto

(Toronto) Le Honda Indy Toronto ne se tiendra pas aux dates prévues, du 10 au 12 juillet.

La Presse canadienne

Les promoteurs de la course ont pris la décision vendredi, après que la Ville de Toronto ait annoncé qu’elle annulait les permis pour les grands évènements et festivals pour juillet et août, en raison de la crise de la COVID-19.

Les responsables de l’évènement explorent d’autres dates en 2020 pour la course annuelle IndyCar.

Le calendrier IndyCar, suite à des changements en raison de la COVID-19, devrait maintenant commencer le 6 juin avec le Genesys 300, au Texas Motor Speedway, et se terminer le 25 octobre au Grand Prix de Saint Petersburg, en Floride.

Seule course au Canada sur le circuit IndyCar, le Honda Indy Toronto est un évènement annuel depuis 1986, sur le site de l’Exhibition.

Paul Tracy, de Toronto, est le seul Canadien à avoir remporté la course, en 1993 et 2003.