(Londres) Stirling Moss, l’un des pilotes anglais les plus audacieux de l’histoire de la Formule 1 à n’avoir jamais remporté de championnat du monde, est décédé à l’âge de 90 ans.

Associated Press

Moss s’est éteint chez lui, à Londres, à la suite d’un long combat contre la maladie, a précisé sa femme, Susan, dimanche.

« Il a effectué un dernier tour de piste, a-t-elle déclaré. Puis, il a simplement fermé les yeux. »

Surnommé affectueusement par les Anglais « Mr. Motor Racing », il était reconnu pour son sang-froid et sa féroce détermination. Son goût de l’aventure l’a notamment encouragé à repousser constamment les limites des voitures de l’époque.

« Si tu n’essaies pas de gagner à tout prix, a-t-il déclaré, pourquoi est-ce que tu es là ? »

Son attitude de casse-cou lui a cependant coûté très cher, physiquement. Sa carrière s’est terminée soudainement à l’âge de 31 ans, à la suite d’un violent accident de la route qui l’a laissé dans le coma pendant un mois en avril 1962.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Stirling Moss après sa victoire à Monaco, en 1961

À cette époque-là, Moss avait gagné 16 de ses 66 courses en F1. Il s’était alors forgé une réputation de pilote techniquement irréprochable, en plus d’avoir reçu des éloges pour ses succès dans diverses catégories en sport automobile.

Sa plus grande victoire s’est produite aux « Mille Miglia » de 1955 — une épreuve de course automobile de 1600 km à travers l’Italie —, avec une avance de près d’une heure et demie sur Juan Manuel Fangio, le légendaire pilote argentin qui était un coéquipier et un adversaire de Moss, mais aussi son idole de jeunesse.

Il n’a cependant jamais pu décrocher un championnat du monde de F1 — une véritable blague pour certains. Moss a terminé au deuxième rang du championnat des pilotes à quatre reprises (1955-58), et troisième en trois occasions.