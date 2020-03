Les séries IndyCar et NASCAR ont changé de cap vendredi et décidé de remettre les courses prévues ce week-end, et la série IndyCar a même annoncé que sa saison sera interrompue jusqu’à la fin du mois d’avril à cause de la pandémie de la COVID-19.

Jenna Fryer

Associated Press

La série IndyCar devait entamer sa saison dimanche dans les rues du centre-ville de St. Petersburg, en l’absence des spectateurs. La Formule 1 a aussi annoncé l’annulation du Grand Prix d’Australie, ce qui signifie que le premier week-end de la saison en sport automobile sera privé de plusieurs événements majeurs.

Pour sa part, NASCAR a reporté l’épreuve de dimanche au Atlanta Motor Speedway et celle du week-end prochain au Homestead-Miami Speedway. Ces deux courses devaient déjà se dérouler à huis clos.

Pour l’instant, il n’y a pas de plan pour remettre ces épreuves.