Ryan Newman a subi une blessure à la tête à Daytona

(Las Vegas) Ryan Newman a indiqué qu’il avait subi une blessure à la tête à la suite de son spectaculaire accident survenu pendant le dernier tour du Daytona 500, mais il n’a pas donné plus de détails. De plus, on ignore à quel moment il effectuera son retour en piste.