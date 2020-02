PHOTO JOAN MONFORT, ASSOCIATED PRESS

(Montmelo, Espagne) Le Finlandais Valtteri Bottas a inscrit le meilleur temps de la dernière journée des essais de Formule 1, permettant ainsi à Mercedes de conserver son statut de favori au titre en vue de la nouvelle saison.

Joseph Wilson

Associated Press

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Renault) ont terminé tout juste derrière à moins d’un dixième de seconde sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

La semaine dernière, Bottas avait enregistré le chrono le plus rapide de tous les pilotes au fil des six jours d’essais.

Charles Leclerc (Ferrari) et le champion en titre Lewis Hamilton (Mercedes) ont obtenu respectivement les quatrième et cinquième temps.

Leclerc a été le pilote le plus occupé de la journée avec 175 tours au compteur.

Les Canadiens Lance Stroll (Racing Point) et Nicholas Latifi (Williams) ne sont pas allés en piste. Le coéquipier de Stroll, Sergio Perez, s’est classé septième, à moins d’une demie seconde de Bottas.

« Nous avons accumulé beaucoup d’informations utiles pendant ces six jours et je pense que nous sommes maintenant bien préparés pour commencer la saison, a précisé Perez. J’espère que nous pourrons être compétitifs dès la première course. Mais bien sûr, ça va être une longue saison. »

Cette dernière journée d’essais s’est déroulée sans heurts pour la majorité des pilotes et aucun incident majeur n’a été signalé.

Le coup d’envoi de la saison sera donné le 15 mars avec la présentation du Grand Prix d’Australie, à Melbourne.