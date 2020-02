(Las Vegas) Ryan Newman a indiqué qu’il avait subi une blessure à la tête à la suite de son spectaculaire accident survenu pendant le dernier tour du Daytona 500, mais il n’a pas donné plus de détails. De plus, on ignore à quel moment il effectuera son retour en piste.

Associated Press

« J’ai été chanceux d’éviter des blessures aux organes internes ou des fractures. J’ai cependant subi une blessure à la tête, pour laquelle je reçois des traitements présentement, a mentionné Newman par voie de communiqué. Les médecins sont satisfaits de mes progrès depuis quelques jours. »

PHOTO CHRIS GRAYTHEN, ARCHIVES AFP Ryan Newman

L’équipe Roush Fenway Racing a ainsi fourni une première mise à jour depuis l’incident qui s’est produit lorsque Newman, qui était en tête à l’approche du dernier tour du Daytona 500, a été impliqué dans un accrochage qui l’a propulsé vers le muret de sécurité. Sa voiture a alors effectué un vol plané, avant d’être heurtée de plein fouet du côté conducteur par une voiture qui se trouvait derrière. La voiture Ford de Newman a alors franchi plusieurs dizaines de mètres sur le toit, avant de prendre feu tandis que des secouristes tentaient de l’extraire de la carcasse.

Il avait été hospitalisé lundi soir, après la course, pour traiter des blessures sérieuses, mais pas critiques, selon les dirigeants de Roush Racing. Newman a finalement obtenu son congé de l’hôpital quelque 42 heures après y être entré.