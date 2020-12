Le but est « de rendre obligatoire l’utilisation de carburants 100 % renouvelables en F1 » lors de l’introduction des nouveaux moteurs prévus en 2026 au plus tard.

(Paris) Les monoplaces de Formule 1 pourront à l’avenir être alimentées par un « carburant 100 % renouvelable », a annoncé jeudi la Fédération internationale de l’automobile (FIA), présentant par ailleurs un plan pour atteindre une neutralité carbone dès 2021.

Agence France-Presse

Ce « biocarburant de deuxième génération, c’est-à-dire exclusivement raffiné à partir de déchets organiques », explique dans un communiqué la FIA, se trouve désormais entre les mains des motoristes de F1 pour une phase d’« essais et validations ».

« L’objectif est de démontrer que cette technologie fonctionne et d’amener les fournisseurs pétroliers de la F1 à développer leurs propres carburants », poursuit la fédération, qui utilisera par ailleurs ce carburant dans d’autres de ses compétitions.

Alors que le carburant utilisé actuellement n’est composé qu’en petite partie de biocarburant (5,75 %), le but est « de rendre obligatoire l’utilisation de carburants 100 % renouvelables en F1 » lors de l’introduction des nouveaux moteurs prévus en 2026 au plus tard.

L’utilisation de ce biocarburant fait partie d’un plan d’ensemble devant permettre à la FIA d’atteindre la neutralité carbone dès 2021 via des programmes de compensation de ses émissions de gaz à effet de serre. D’ici à 2030, la FIA compte ensuite parvenir au « statut zéro émission nette » : en l’occurrence une neutralité carbone plus active en captant directement les émissions qu’elle émet.

« La FIA prend ses responsabilités en montrant au sport automobile et à la mobilité la voie vers un avenir à faible émission de carbone », déclare son président Jean Todt dans le communiqué.

Dans un contexte de prise de conscience - et de critiques - de la pollution liée aux sports mécaniques et à l’automobile, la FIA a introduit en 2014 le moteur hybride en F1 et pris ce chemin dans ces autres grands championnats. Elle a également présidé au lancement de la Formule E, un championnat de monoplaces électriques.

Le promoteur de la Formule 1, Formula 1, vise également la neutralité carbone en 2030, a-t-il annoncé l’an dernier.