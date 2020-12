Valtteri Bottas a réalisé le meilleur chrono de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dabi, dernière course de la saison du championnat de Formule 1.

Associated Press

Le pilote Mercedes a devancé de deux dixièmes de seconde son coéquipier Lewis Hamilton et de sept dixièmes la Red Bull de Max Verstappen.

Le Québécois Lance Stroll (Racing Point) a pris la 10e place en 1:37,560 tandis que le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a été relégué à la 20e et dernière place, à presque trois secondes du temps de référence.

La séance a été interrompue vers la fin lorsque l’arrière de l’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen a pris feu après qu'il se soit garé sur le côté de la piste.

Le vétéran finlandais en est sorti indemne et il a même aidé les pompiers à éteindre les flammes, pointant un extincteur vers les flammes, puis indiquant aux commissaires de piste où viser.

Lorsque la séance a redémarré avec cinq minutes à faire, Hamilton a connu un problème avec ses vitesses et n’a pu revenir en piste. Ses mécaniciens ont dû pousser la voiture car elle était immobilisée devant le garage Haas, empêchant leurs deux voitures de sortir.

Plus tôt dans la journée, Verstappen s’était montré le plus rapide devant Bottas et Esteban Ocon (Renault) de la première séance d’essais, tandis que Hamilton s’est classé cinquième. Le septuple champion de F1, qui a raté la dernière course après avoir reçu un diagnostic positif au coronavirus, a eu du mal au début de la séance avec un problème de capteur de frein qui a été corrigé dans le garage de l’équipe.

Une troisième séance libre aura lieu samedi avant les qualifications sous les projecteurs sur le circuit de Yas Marina.