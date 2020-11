PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Tony Kanaan aura une autre occasion d’effectuer une véritable tournée d’adieu en IndyCar puisqu’il a signé un contrat de deux ans pour s’associer à Jimmie Johnson chez Chip Ganassi Racing.

Associated Press

Kanaan participera aux quatre courses sur ovales au calendrier 2021 de l’IndyCar que Johnson ne prévoit pas disputer. Le septuple champion de NASCAR s’est inscrit pour les épreuves sur circuit routier, et Ganassi a annoncé que Kanaan terminerait la saison avec la Honda no 48.

« J’étais sur le point de tirer ma révérence et, tout d’un coup, je reçois un appel de Jimmie avec la proposition de courir les ovales. […] Ils n’ont pas eu à me tordre le bras pour revenir, surtout avec Jimmie et Chip », a révélé Kanaan.

La 23e saison de Kanaan était censée être sa dernière, mais le populaire Brésilien n’a pu faire ses adieux qu’à six courses sur ovales en série IndyCar. La pandémie a perturbé toute l’année et Kanaan n’a pas pu fêter la fin de sa carrière auprès des amateurs.

Cette entente de deux ans pour faire équipe avec Johnson ramène Kanaan chez Ganassi, avec qui il a couru de 2014 à 2017 et a remporté sa 17e et dernière victoire. C’est aussi une occasion de courir devant ses plus fervents partisans.

Kanaan participera en 2021 au programme double au Texas Motor Speedway, à Gateway près de Saint-Louis et à l’Indianapolis 500, où il est un ancien vainqueur très apprécié.