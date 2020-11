Les pilotes Pierre Gasly, de l’écurie AlfaTauri, et Alexander Albon, de Red Bull, ont utilisé comme piste d’accélération le pont qui enjambe le Bosphore, à Istanbul. Les deux écuries-sœurs ont tourné une vidéo promotionnelle à l’occasion du retour de la Formule 1 en Turquie après une absence de neuf ans.

La Presse

Le Bosphore est le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, puis la mer Égée et la Méditerranée. Il marque, avec les Dardanelles, la limite entre les continents asiatique et européen. Il a occupé une place privilégiée entre l’Occident et l’Orient depuis des siècles.

Les deux pilotes ont lancé leurs voitures sur deux courses d’accélération, sur le pont qui fait 1560 m de longueur.

Istanbul est ainsi une des rares villes situées sur les rives de deux continents.