Le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix de Sakhir se dérouleront respectivement le 29 novembre et le 6 décembre sur le circuit international de Bahreïn, à Sakhir.

PHOTO HASSAN AMMAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Sakhir) Les deux épreuves de Formule 1 qui se dérouleront au Bahreïn seront présentées essentiellement à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs samedi.

The Associated Press

Quelques sièges seront disponibles dans les gradins principaux pour les travailleurs de la santé et les membres de leurs familles qui ont lutté contre la COVID-19.

« Cette décision a été prise en raison de la situation sanitaire internationale actuelle, à la suite de discussions intensives avec le circuit et le gouvernement de Bahreïn », ont mentionné les organisateurs par voie de communiqué.

Le Grand Prix de Bahreïn se déroulera le 29 novembre sur le circuit international de Bahreïn, à Sakhir.

Une deuxième course y sera présentée le 6 décembre, en portant le nom du Grand Prix de Sakhir, et pourrait être présentée sur un circuit légèrement plus court situé à proximité du principal.