PHOTO HASSAN AMMAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Des rumeurs circulent depuis un certain temps au sujet d’un calendrier 2021 de Formule 1 qui totaliserait 23 courses. Et la série reine du sport automobile a ajouté de l’eau à ce moulin, jeudi matin.

La Presse Canadienne

La F1 a annoncé que le premier Grand Prix d’Arabie saoudite de l’histoire se déroulera en novembre 2021.

La F1 à une heure de route de La Mecque

La course aura lieu à Djeddah, ville côtière sur la Mer Rouge, située à 85 km à l'ouest de La Mecque. La F1 a précisé qu’il s’agira d’une course de nuit, sur un circuit urbain.

« L’Arabie saoudite est un pays qui est rapidement en train de s’établir en pole de sports et de divertissement, et nous sommes très heureux que la Formule 1 y fasse un arrêt à compter de la saison prochaine », a déclaré par voie de communiqué le président et directeur des opérations de la F1, Chase Carey.

La course se déroulera sur la corniche de Djeddah, la deuxième plus grande ville d’Arabie saoudite.

La série a mentionné que le reste de son calendrier de 2021 sera annoncé à une date ultérieure.

La F1 comptait présenter un record de 22 courses cette saison, avant que la pandémie de coronavirus ne vienne chambouler tous ses plans. Elle comptera plutôt 17 escales si tout se déroule comme prévu, et culminera avec le Grand Prix d’Abou Dabi le 13 décembre.