(Le Mans) Les deux Toyota partent ultra-favorites pour la 88e édition des 24 Heures du Mans dont le départ a été donné samedi à 14 h 30 devant des tribunes désertes mais la pluie, attendue, pourrait brouiller les cartes.

Jean-Louis Doublet

Agence France-Presse

C’est la Toyota N°7 de l’équipage Mike Conway, Kamui Kobayashi et José-Maria Lopez qui s’est élancée en tête après avoir réalisé la veille la pole position. Elle était suivie après deux tours de course par la Rebellion N°1 de Bruno Senna, Gustavo Menezes et Norman Nato.

Le départ a été donné sur une piste sèche après les pluies de la nuit précédente par Carlos Tavares, président du groupe automobile français PSA.

L’épreuve d’endurance a lieu cette année en septembre, et non en juin comme d’habitude, après avoir été reportée en raison de l’épidémie de coronavirus. Autres entorses à la tradition, le départ a été donné à 14 h 30, au lieu de 16 h, pour tenir compte des journées plus courtes et il n’y a pas de public, avec seulement 8500 accrédités (officiels, commissaires, concurrents, médias…).

L’écurie suisse Rebellion semble être la seule en mesure d’empêcher Toyota de ravir une 3e victoire consécutive dans la Sarthe. Elle pourrait profiter de la « balance de performance » (BoP), conçue pour ralentir les voitures les plus rapides pour laisser leurs chances aux autres.

L’équipage de la N°7 avec Mike Conway, Kamui Kobayashi et José-Maria Lopez a à cœur de prendre sa revanche. Trois fois 2e en 2019, 2018 et 2017, « Koba » entend bien monter cette fois-ci sur la plus haute marche du podium dimanche.

Ces deux dernières années, c’est le double champion du monde de F1 Fernando Alonso qui avait eu cet honneur avec Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. L’Espagnol prépare maintenant son retour en F1 avec Renault l’an prochain et fait l’impasse sur l’épreuve mancelle. Il a cédé son baquet au Néo-Zélandais Brendon Hartley, vainqueur avec Porsche en 2017.

La particularité du Mans est aussi la présence des pilotes amateurs, ou « bronze », dont un doit figurer dans l’équipage des voitures LM GTE AM.

Il y a cette année seulement 5 voitures engagées dans la catégorie reine LMP1, 24 en LMP2, 22 en LM GTE AM et 8 en LM GTE PRO, soit 59 au total.

Longue nuit

« Les pilotes professionnels savent comment faire avec le trafic, mais lors de la séance d’essais libres nocturne, jeudi, c’était un peu le bordel », souligne Sébastien Buemi qui l’explique par le moindre nombre de courses disputées en raison de la pandémie. « Les pilotes amateurs ne savent pas où aller, ils conduisent au milieu, c’est très dangereux. Et en plus, cette année, on aura onze heures de conduite de nuit », rappelle le pilote suisse.

Et c’est sans compter sur la pluie, voire même la grêle, qui pourrait s’inviter diminuant d’autant plus la visibilité et l’adhérence.

En LMP2, la course risque d’être plus disputée qu’en LMP1. La première qualifiée, en 6e position sur la grille, est l’Oreca de l’écurie United Autosport de Filipe Albuquerque, Paul Di Resta et Philip Hanson. L’Aurus russe de Mikkel Jensen, Roman Rusinov et du double champion du monde français de Formule E Jean-Eric Vergne est juste derrière. Il ne faut pas non plus oublier l’Oreca du Team Nederland de Nyck De Vries, Giedo Van Der Garde et Frits Van Eerd ainsi que la Signatech Alpine de Thomas Laurent, André Negrão et Pierre Ragues.

En LM GTE Pro, le plateau est réduit à sa portion congrue avec l’absence des Corvette, Ford et autres BMW mais les Porsche, Aston Martin et Ferrari devraient se battre à couteaux tirés pour la première place de la catégorie, une situation similaire en LM GTE AM.

Si cette édition n’offre pas un plateau exceptionnel, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), l’organisateur des 24 Heures, regarde vers l’avenir. La nouvelle catégorie Hypercar, qui doit faire son apparition en 2022, semble de nature à attirer d’autres grands constructeurs, outre Toyota, et Peugeot a déjà annoncé son retour au Mans avec ces nouveaux bolides.