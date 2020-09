(Londres) L’homme d’affaires québécois Lawrence Stroll cherchait le coup de circuit pour souligner l’entrée en scène du manufacturier Aston Martin en vue de la saison 2021 de Formule 1. Et il l’a réussi.

Associated Press

Le quadruple champion du monde de Formule 1 Sebastian Vettel se joindra à l’équipe Aston Martin à compter de la saison prochaine.

Racing Point, qui sera rebaptisée Aston Martin en 2021, a annoncé la décision jeudi, au lendemain de l’annonce du départ de Sergio Perez à la fin de la présente campagne. L’écurie a mentionné que Vettel avait accepté un contrat pour la saison 2021 « et au-delà », sans préciser la durée de l’entente.

« La mise sous contrat de Sebastian est un message clair qui démontre l’ambition de l’équipe de s’imposer comme l’un des noms les plus compétitifs du sport, a déclaré Racing Point par voie de communiqué jeudi. En tant que quadruple champion du monde, Sebastian apportera une certaine légitimité à l’équipe. »

Vettel, l’un des pilotes qui a connu le plus de succès en F1 depuis une décennie, quittera Ferrari à la fin de la saison après n’avoir reçu aucune offre de prolongation de contrat de la Scuderia. Il sera remplacé chez Ferrari par l’Espagnol Carlos Sainz fils, qui pilote présentement pour McLaren.

Vettel a signé 53 victoires en carrière en F1, et il n’est devancé à ce chapitre que par Michael Schumacher et son éternel rival, Lewis Hamilton. Il a décroché quatre championnats du monde consécutifs avec Red Bull entre 2010 et 2013, avant de se joindre à Ferrari en 2015 afin de relancer la prestigieuse écurie italienne.

Il n’a cependant jamais été en mesure de déloger Mercedes pendant son séjour avec l’équipe italienne, où il a perdu son statut de pilote no 1 au profit de son jeune coéquipier Charles Leclerc.

« C’est une nouvelle aventure pour moi avec un constructeur automobile légendaire, a déclaré Vettel. J’ai été impressionné par les résultats que l’équipe a obtenus cette année, et je pense que l’avenir s’annonce encore plus radieux. J’ai toujours tellement d’amour pour la F1 et ma seule motivation est de me retrouver à l’avant de la grille. »

Racing Point, qui occupe le quatrième échelon du championnat des constructeurs, a écopé d’une pénalité de 400 000 euros et 15 points de classement le mois dernier pour avoir copié les écopes de frein des voitures Mercedes. L’équipe a cependant reçu l’autorisation de poursuivre le championnat avec les pièces fautives sur ses voitures.

L’autre pilote de Racing Point est le Québécois Lance Stroll, le fils du copropriétaire de l’écurie, Lawrence Stroll.