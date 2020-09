(Charlotte) Les dirigeants de la série NASCAR ont décidé de ne pas accorder d’exemptions liées à la COVID-19 pendant les éliminatoires, ce qui signifie qu’un résultat positif à un test de dépistage chez un pilote mettra fin à ses espoirs de championnat.

Associated Press

Les éliminatoires vont commencer dimanche sur la piste de Darlington, en Caroline du Sud, sans filet de sécurité pour les 16 participants pendant la pandémie. Il appartiendra à chacun des pilotes de se protéger de la COVID-19.

À leur discrétion, les dirigeants de la série NASCAR accordent des exemptions pendant le calendrier régulier de courses pour maladie, dans un cas d’urgence ou pour des raisons personnelles. Cette exemption permet au pilote de conserver son admissibilité en vue des éliminatoires, s’il se qualifie, mais aucun point n’est accordé pendant qu’il est au rancart.

Jimmie Johnson et Austin Dillon ont tous deux raté une course durant la saison à la suite d’un résultat positif à la COVID-19 et ils n’ont obtenu aucun point. Dillon a gagné une race, ce qui l’assurait automatiquement d’une participation aux éliminatoires, mais Johnson n’en a remporté aucune et il a raté le seuil de qualification par six points.

Les dirigeants de NASCAR n’ont apporté aucun changement au calendrier éliminatoire de dix courses.