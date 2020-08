Austin Dillon a remporté la course O'Reilly Auto Parts 500 sur la piste du Texas Motor Speedway, le 20 juillet.

(Daytona Beach) Le pilote de la série NASCAR Austin Dillon a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 et s’absentera de l’épreuve de dimanche sur le circuit routier du Daytona International Speedway.

Associated Press

L’équipe Richard Childress Racing a mentionné que Dillon avait reçu le résultat du test samedi matin. Il a ressenti de légers symptômes et a demandé de subir un test de dépistage par lui-même. Il est présentement confiné, à l’écart de l’équipe. Sa femme et son poupon sont en santé et n’ont pas de symptômes, a précisé RCR.

Kaz Grala le remplacera dans la Chevrolet no 3 à Daytona, dimanche.

Dillon est le troisième pilote de la Cup Series à recevoir un diagnostic positif au coronavirus, après Jimmie Johnson et Brendan Gaughan. Johnson n’a raté qu’une seule épreuve pendant sa convalescence.