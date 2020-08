Gagnant en 2019, Simon Pagenaud revient à Indy avec « une confiance énorme »

(Los Angeles) « Quand on s’amuse, on fait les choses bien » : serein et déterminé, Simon Pagenaud s’apprête à remettre sa couronne en jeu aux 500 milles d’Indianapolis le 23 août, dont il aborde la semaine de qualifications avec « une confiance énorme ».