PHOTO ANDREW BOYERS, ASSOCIATED PRESS

(Silverstone) Valtteri Bottas a mérité la position de tête devant son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton en prévision du Grand Prix du 70e anniversaire de Formule 1 qui aura lieu dimanche sur le circuit de Silverstone au Royaume-Uni.

Associated Press

Hamilton semblait destiné à réaliser la 92e pole position de sa carrière, mais il a mal négocié le premier segment lors de la séance de qualification tenue samedi après-midi. Bottas en a profité pour devancer Hamilton par 63 millièmes de seconde, après un chrono de 1 min 25,154 sec.

« Je n’ai pas été très bon, mais Valtteri a fait du bon travail et il mérite la position de tête », a analysé Hamilton, dans les minutes qui ont suivi la conclusion de la séance de qualification.

« Le rythme requis pour la course est là. Donc, ce qui importera [dimanche] sera de connaître un bon départ », a déclaré Bottas, qui a signé une prolongation de contrat d’un an avec Mercedes plus tôt cette semaine.

À titre de substitut de Sergio Perez, au rancart en raison du coronavirus, Nico Hulkenberg a offert une impressionnante troisième place à l’écurie Racing Point.

Son coéquipier Lance Stroll s’est classé sixième.

PHOTO ANDREW BOYERS, AGENCE FRANCE-PRESSE Lance Stroll

Hulkenberg est le seul pilote à avoir terminé la séance de qualification à moins d’une seconde des deux Mercedes.

La semaine dernière, l’Allemand s’était qualifié 13e mais il avait été incapable d’amorcer la course à cause de pépins mécaniques.

« Les sept ou huit derniers jours ont été fous », a décrit Hulkenberg lors de son entrevue d’après-course.

« La semaine dernière, nous avons eu les hauts d’un retour et, ensuite, les bas causés par l’incapacité de prendre le départ. Je me sentais mieux préparé cette semaine. Je suis surpris de me retrouver ici, mais mon visage affiche un grand sourire. »

Max Verstappen (Red Bull) partira de la quatrième place devant Daniel Ricciardo (Renault).

Les difficultés de Sebastian Vettel se sont poursuivies samedi, alors qu’il s’est classé 12e au volant de sa Ferrari après avoir terminé au 10e rang le week-end dernier.

« C’est tout ce que j’avais », a déclaré Vettel lors d’une communication radio avec son écurie.

« C’est tout ce que je pouvais tirer de cette voiture. J’ai essayé. »

Le Canadien Nicholas Latifi, sur Williams, s’est classé 18e.

Pour Bottas, il s’agit de sa première position de tête depuis la première course de la saison, en Autriche, qu’il a éventuellement gagnée.

Hamilton a remporté les trois courses suivantes après avoir mérité la position de tête, incluant le week-end dernier, sur la même piste, dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cette victoire lui a permis de porter à 30 points son avance sur Bottas au sommet du classement du championnat des pilotes.

Hamilton est à la recherche d’un septième titre en carrière, ce qui lui permettrait d’égaler le record à ce chapitre.

La F1 est de retour dans la terre natale de Hamilton pour la présentation d’une course à huis clos, à cause de la pandémie de coronavirus.