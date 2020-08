(Silverstone) Sergio Perez ratera une deuxième course de Formule 1 à Silverstone cette semaine après avoir de nouveau été déclaré positif pour le coronavirus.

Associated Press

Le pilote mexicain avait espéré revenir après avoir passé sept jours en quarantaine, mais son équipe de Racing Point a révélé, vendredi matin, qu’il avait reçu un test positif.

« Il est physiquement bien et en convalescence, a révélé l’équipe. Toute l’équipe souhaite bonne chance à Sergio et à sa famille et nous attendons avec impatience son retour. »

Cela signifie que le vétéran allemand Nico Hulkenberg agira de nouveau comme remplaçant pour le Grand Prix du 70e anniversaire, dimanche, après avoir également remplacé Perez au Grand Prix de Grande-Bretagne sur le même site la semaine dernière. Hulkenberg n’a pas pris le départ de cette course à cause d’un problème de moteur.

Il y a deux week-ends consécutifs de course à Silverstone alors que la Formule 1 tente de mener à bien sa saison après un début retardé par la pandémie.