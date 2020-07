(Montréal) En raison de la pandémie de COVID-19, le Grand prix du Canada n’aura finalement pas lieu à Montréal, a confirmé vendredi son président et promoteur, François Dumontier. Les trois autres GP prévus dans les Amériques ont aussi été annulés, a annoncé la F1.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On vit une année folle, et un peu débile », a laissé entendre d’emblée M. Dumontier, lors d’une mêlée de presse au circuit Gilles-Villeneuve. Il dit avoir appris la nouvelle dans les dernières heures.

L’instabilité causée par la crise sanitaire a demandé de nombreux sacrifices dans les derniers mois, selon lui.

Une journée, on avait un calendrier, et le lendemain, il n’existait plus. C’était un vrai casse-tête, et ce n’était pas une job facile. François Dumontier

Malgré tout, M. Dumontier cache mal sa déception. Il affirme que Montréal aurait pu profiter de la tenue d’une course de F1.

Dumontier déçu

« J’aime penser qu’on vient de passer à côté d’une belle occasion. Encore cette semaine, on parlait du centre-ville qui est vide […]. On aurait pu remettre Montréal sur la map », a-t-il avancé, soulignant que les cotes d’écoute importantes auraient été une vitrine pour la métropole.

En entrevue avec La Presse, il a ajouté que le secteur hôtelier, qui en arrache depuis le début de la crise, aurait été le premier à en bénéficier. « La F1 voyage avec 2500 personnes, ce qui est déjà restreint par rapport à la normale. Et dans les plans sanitaires, chacune de ces 2500 personnes doit rester dans une chambre individuelle. Il y aurait eu un potentiel de location de chambre d’hôtels », a-t-il affirmé.

Les marchands de la rue Crescent ont dit publiquement que même s’il y avait un grand prix avec des normes sanitaires, ils tiendraient des activités. Pour moi, c’était une occasion d’amener du monde à Montréal. François Dumontier, promoteur du GP du Canada

Pas viable à huis clos

Tenir un Grand Prix à huis clos, tel que le recommandaient les autorités de santé publique, n’aurait « pas été viable », soutient toutefois le promoteur. « Faire une course sans spectateurs et sans revenus, ce n’est pas viable. Ça nous empêcherait de payer les frais de courses et de déplacement, qui sont déjà plus élevés en temps de pandémie », a-t-il noté.

L’annulation de l’édition 2020 fera mal aux finances de l’organisation, avoue M. Dumontier. « C’est sûr que ce sont des pertes de revenus importantes. En même temps, on a quand même pu économiser, parce qu’habituellement, on commence à préparer le circuit à la fin mars. Là, tout avait été arrêté autour du 13 mars », a-t-il illustré.

Le GP du Canada, qui se tient chaque année au circuit Gilles-Villeneuve, avait déjà été repoussé à une date ultérieure, tout comme plusieurs autres épreuves à travers le monde. Si le mois d’octobre avait d’abord été évoqué pour un éventuel report, cette option semblait de moins en moins probable dans les derniers jours.

« Quand on a perdu le Grand Prix en 2009, ça a créé un engouement incroyable l’année d’après quand c’est revenu, tant sur le circuit qu’en ville. Je pense qu’on pourrait revivre le même phénomène, surtout que les performances de nos pilotes canadiens ont été au rendez-vous dans la saison écourtée », s’est toutefois réjoui le promoteur.

Aucun GP en Amérique cette année

Montréal n’est pas seule dans cette situation. Les Grands Prix des États-Unis, du Brésil et du Mexique n’auront pas lieu non plus en 2020. Or, trois nouvelles courses, en Allemagne, au Portugal et en Italie, ont été inscrites au calendrier en octobre.

Les trois nouveaux Grands Prix inscrits au calendrier sont ceux d’Allemagne sur le circuit du Nürburgring du 9 au 11 octobre, du Portugal sur celui de Portimao du 23 au 25 octobre et d’Emilie-Romagne sur celui d’Imola du 31 au 1er novembre. Ils portent à 13 le nombre de courses programmées cette saison.

L’objectif est toujours d’organiser de 15 à 18 épreuves en dépit des bouleversements provoqués par la pandémie de coronavirus. Trois Grands Prix ont déjà eu lieu en juillet.

Actuellement, outre les trois courses qui se sont déroulées en Autriche et en Hongrie, deux autres sont prévues sur le circuit de Silverstone (Grande-Bretagne), une à Barcelone (Espagne), une à Spa (Belgique), deux en Italie (Monza et Mugello) et une en Russie (Sotchi).

« Nous sommes heureux d’accueillir Portimão en tant que nouveau circuit dans le calendrier de la F1 et de voir revenir Imola et le Nürburgring qui ont déjà accueilli des Grands Prix dans le passé », souligne-t-on dans un communiqué.

« Après de longues discussions et en collaboration étroite avec nos partenaires, nous pouvons aussi confirmer qu’en raison de la nature très fluide de la situation sur le front de la pandémie de COVID-19, les restrictions apportées au niveau local et l’importance de préserver la santé des collectivités et de nos collègues, il ne sera pas possible de courir au Brésil, aux États-Unis, au Mexique et au Canada cette saison », poursuit-on de même source.

F1 : le calendrier actualisé du Championnat du monde 2020

Grands Prix annulés : Australie, Monaco, France, Pays-Bas, Azerbaïdjan, Singapour, Japon, Canada, Brésil, États-Unis, Mexique.

3-5 juillet : Grand Prix d’Autriche (Spielberg)

10-12 juillet : Grand Prix de Styrie (Spielberg)

17-19 juillet : Grand Prix de Hongrie (Budapest)

31 juillet – 2 août : Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)

7-9 août : Grand Prix anniversaire des 70 ans de la F1 (Silverstone)

14-16 août : Grand Prix d’Espagne (Barcelone)

28-30 août : Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)

4-6 septembre : Grand Prix d’Italie (Monza)

11-13 septembre : Grand Prix de Toscane (Mugello)

25-27 septembre : Grand Prix de Russie (Sotchi)

9-11 octobre : Grand Prix de l’Eifel (Nürburgring)

23-25 octobre : Grand Prix du Portugal (Portimao)

31 octobre/1er novembre : Emilie-Romagne (Imola).