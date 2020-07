(Budapest) Lewis Hamilton a battu son coéquipier de Mercedes Valtteri Bottas, samedi, obtenant la position de tête en vue du Grand Prix de Hongrie.

Le Québécois Lance Stroll partira troisième – sa meilleure place au départ depuis le début de sa carrière en Formule 1.

Il s’agit d’un deuxième départ en tête de suite pour Hamilton, qui détient le record avec 90 distinctions du genre, soit 22 de plus que celui qui occupe la deuxième place, Michael Schumacher.

« Je dois me pincer, a dit Hamilton. Ça me semble irréel. »

Hamilton l’a emporté sept fois au Hungaroring. Le Britannique est à un gain d’égaler les huit victoires sur une même piste de Schumacher (à Magny-Cours, en France).

Hamilton a été 0,107 seconde plus rapide que Bottas et 0,93 seconde plus rapide que Stroll, de Racing Point.

PHOTO MARK THOMPSON, REUTERS Lance Stroll

« Je suis très heureux. La voiture était formidable, a dit Stroll, rayonnant. Ça fait du bien de finir les qualifications de cette façon. Je vais essayer d’aller chercher de gros points [dimanche]. »

Stroll a terminé septième lors du Grand Prix de Styrie ; il n’avait pas terminé le premier Grand Prix de la saison.

Son coéquipier Sergio Pérez va s’élancer de la quatrième position. Racing Point a des moteurs Mercedes et semble plus rapide que Ferrari.

« Nous savions que la voiture avait ce qu’il fallait, mais c’est satisfaisant de voir la vitesse au rendez-vous quand ça compte », a dit Otmar Szafnauer, chef de la direction de Racing Point.

« Je félicite Racing Point pour sa belle tenue en qualifications, a ajouté le numéro 1 du sport motorisé chez Mercedes, Toto Wolff. Je suis très heureux de voir l’équipe monopoliser la deuxième ligne. »

Âgé de 21 ans, Stroll sera en quête d’un deuxième podium après une troisième place en Azerbaïdjan, en 2017.

Bottas a salué le brio de Hamilton.

« J’ai offert une bonne performance, mais Lewis a été exceptionnel, a dit le Finlandais. Ça va être quelque chose au premier virage. J’ai très hâte. »

« Valtteri ne me facilite jamais la tâche, a dit Hamilton. Il a maintenu la pression. »

Bottas a remporté le Grand Prix d’Autriche en lever de rideau de la saison. Hamilton a décroché le Grand Prix de Styrie la semaine suivante, en Autriche également.

Le quadruple champion de F1 Sebastian Vettel et son coéquipier Charles Leclerc ont terminé cinquième et sixième, chez Ferrari.

La cinquième place de Vettel est le meilleur résultat de la Scuderia en qualifications cette année.

Max Verstappen, de Red Bull, entamera la course septième, devant Lando Norris, de McLaren.

Le top 10 initial est complété par Carlos Sainz, de McLaren, et Pierre Gasly, d’AlphaTauri.