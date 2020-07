Bottas vainqueur d’une course mouvementée

(Spielberg) La F1 était de retour dimanche sur le Red Bull Ring en Autriche, et les amateurs ont été récompensés de leur patience avec un Grand Prix mouvementé. Le Finlandais Valtteri Bottas a mené de bout en bout, mais l’issue est longtemps restée incertaine. Lewis Hamilton, deuxième à l’arrivée, s’est finalement contenté de la quatrième place après une pénalité, et ce sont Charles Leclerc et l’étonnant Lando Norris qui ont pris place sur le podium. Déception pour le Canadien Lance Stroll, vite contraint à l’abandon, alors que son compatriote Nicholas Latifi a profité des nombreux abandons pour prendre la 11e place.