GP de Styrie: Max Verstappen se montre le plus rapide aux essais libres

(Spielberg) Le Néerlandais Max Verstappen s’est montré le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Styrie de Formule 1.

Jerome Pugmire

Associated Press

Verstappen a signé un chrono de 1:03,660 au volant de sa Red Bull. Il a devancé de seulement quatre centièmes la Mercedes de Valtteri Bottas, vainqueur de la première course de la saison dimanche dernier.

Les Racing Point ont confirmé leurs bonnes performances de la première séance avec le troisième chrono du Mexicain Sergio Perez (à 21 centièmes) et le quatrième du Québécois Lance Stroll (à 58 centièmes).

Carlos Sainz (McLaren) a poursuivi son bon travail avec la 5e position, devant le champion du monde en titre Lewis Hamilton (Mercedes), Alexander Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) et Esteban Ocon (Renault), les dix premiers se tenant en à peine plus d’une seconde.

L’Allemand Sebastian Vettel, sur l’autre Ferrari, n’a pu faire mieux que le 16e chrono à près de deux secondes du temps de référence.

Cette deuxième séance pourrait être déterminante pour la suite du week-end de course. Les fortes pluies attendues au Red Bull Ring dès samedi matin pourraient effectivement chambouler le programme. Si la météo entraîne l’annulation du programme samedi, les qualifications pourraient être reportées au dimanche matin.

Et si la situation ne s’améliore pas avant dimanche après-midi comme on le prévoit, le scénario envisagé est que la deuxième séance d’essais libres détermine l’ordre de départ de la course.

Ce Grand Prix ne porte pas le même nom que la semaine dernière même s’il se déroule sur le même circuit. Le site est entouré des montagnes de Styrie.