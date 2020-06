(Paris) Les pilotes de l’écurie française de Formule 1 Renault, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, ont exprimé leur « hâte » de reprendre la course vendredi, à une semaine des essais libres du premier Grand Prix de la saison en Autriche.

Agence France-Presse

« L’attente a été trop longue ! », a confirmé lors d’une conférence de presse virtuelle Ocon, qui a dû se contenter d’une place de pilote de réserve chez Mercedes l’an dernier. « L’année passée était vraiment difficile. Celle-ci était différente parce que […] j’avais un beau défi devant moi, avec une grande équipe et une voiture compétitive, et j’ai hâte de reprendre, c’est sûr. »

La saison, qui aurait dû débuter mi-mars en Australie mais a été mise au point mort par la pandémie de coronavirus, s’ouvrira du 3 au 5 juillet sur le Red Bull Ring de Spielberg, à huis clos, avec des effectifs réduits sur le paddock et suivant un protocole sanitaire que l’écurie a expérimenté lors d’essais à la mi-juin sur le circuit autrichien.

« Après avoir passé si longtemps à faire des courses virtuelles, reprendre la piste était incroyable », s’est remémoré le Français, qui « n’a pas eu besoin de trop de temps pour se remettre dans le rythme ». « Je ne suis senti bien, vif, rapide », a assuré le pilote de 23 ans, « définitivement prêt à reprendre ».

Son équipier, lui, a apprécié de ne pas voyager et de conserver la même routine pendant les semaines de confinement qu’il a passées dans son pays d’origine, l’Australie.

« Cette pause forcée a été une chance non seulement de récupérer mais aussi d’améliorer réellement sa condition physique », a expliqué Ricciardo. « Le point négatif, c’est bien sûr de ne pas pouvoir piloter et courir, mais le fait d’en être éloigné m’a rappelé à quel point j’en ai envie et combien cela me manque. »

« Bizarrement, même les autres pilotes me manquent », s’est amusé l’Australien, qui aura 31 ans mercredi. « Bien sûr, j’ai hâte de me retrouver face à eux et de me battre, mais j’ai hâte surtout de revoir tout ce qui nous a tellement manqué. »

En Autriche, le châssis des Renault bénéficiera d’une série d’évolutions par rapport à ce qui était prévu en Australie et ce qui a été vu lors des essais hivernaux à la fin février, ont également indiqué les pilotes et leur patron Cyril Abiteboul.

Un second Grand Prix est prévu à Spielberg le 12 juillet, avant la Hongrie le 19 juillet, la Grande-Bretagne les 2 et 9 août, l’Espagne le 16 août, la Belgique le 30 août et l’Italie le 6 septembre.

La suite de la saison, pas encore annoncée, doit en principe emmener écuries et pilotes en Asie et aux Amériques, avant de terminer au Moyen-Orient à la mi-décembre.