(Sienne, Italie) Alex Zanardi demeure dans un état stable après un accident sur son vélo à mains et restera pour l’instant dans un coma artificiel, ont annoncé les médecins dans leur dernière mise à jour médicale.

Associated Press

L’hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne a révélé que l’ancien champion italien de course automobile devenu médaillé d’or paralympique avait passé une troisième nuit aux soins intensifs sans changement et que son état neurologique restait grave.

« Les évaluations neurologiques ne seront effectuées que lorsque nous réduirons la sédation, ce que nous ne pensons pas faire pour le moment, a déclaré le Dr Roberto Gusinu. Nous devons être patients, très patients. »

Zanardi, qui a perdu ses deux jambes dans un accident de course automobile il y a près de 20 ans, est dans un coma artificiel et sous respirateur depuis qu’il a été impliqué dans un accident de la route lors d’une course à relais près de la ville toscane de Pienza, vendredi.

Les médecins ont précisé qu’il avait subi un grave traumatisme facial et crânien et ont prévenu qu’il pourrait avoir subi d’éventuels dommages au cerveau.

Zanardi, âgé de 53 ans, a remporté deux championnats en série CART aux États-Unis et a effectué deux séjours en Formule 1. Il a été victime d’un horrible accident lors d’une course automobile du championnat CART sur le circuit allemand du Lausitzring en 2011, le week-end après les attaques du 11 septembre. On avait alors dû lui amputer les deux jambes.

Pendant sa convalescence, Zanardi a conçu ses propres prothèses et a de nouveau appris à marcher. Il a ensuite tourné son attention vers le cyclisme handisport et est devenu l’un des athlètes les plus accomplis au monde. Il a remporté quatre médailles d’or et deux médailles d’argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016, a participé au marathon de New York et a établi un record Ironman dans sa catégorie.