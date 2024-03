PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS

(New York) Kelly Oubre et l’entraîneur des 76ers Nick Nurse ont reçu des amendes de 50 000 dollars en lien à leur conduite envers les officiels mercredi à Philadelphie, après une défaite de 108-107 face aux Clippers de Los Angeles.

Associated Press

La ligue a annoncé que Nurse a été puni pour avoir confronté les arbitres de manière agressive et pour du langage inapproprié.

Oubre a été sanctionné pour des insultes verbales et un geste vulgaire envers les officiels.

Le match a pris fin quand Kawhi Leonard a réussi un bloc face à Oubre.

Nurse croyait qu’Oubre a été victime d’une faute de Paul George en se dirigeant au panier.

Après le match, Nurse a dû être retenu par un adjoint en s’approchant des arbitres, alors qu’il exprimait sa colère.

Oubre a pointé du doigt chaque officiel avant de s’éloigner.

L’arbitre Kevin Scott a reconnu dans un rapport d’après-match que George aurait dû écoper d’une faute sur le jeu.

Oubre aurait eu la chance d’égaler le score ou de donner l’avance aux siens, avec moins d’une seconde au cadran.

« En temps réel, nous avons interprété ce jeu comme le défenseur sautant verticalement, a déclaré Scott. Après révision au terme de la rencontre, nous avons observé une légère dérive vers sa gauche de la part de George, et une faute aurait dû être appelée. »

Nurse et Oubre ont offert leurs excuses après le match.

« C’était dans le feu de l’action d’un match intense. Nous ne sommes pas parfaits. Les arbitres ne sont pas parfaits, a dit Oubre. Je tiens à m’excuser d’avoir perdu mon sang-froid. C’est quelque chose sur lequel je travaille chaque jour et j’essaie de représenter Dieu de la meilleure façon possible. Et ça n’a pas été le cas. »

Cité par le Philadelphia Inquirer, Nurse a mentionné qu’il « tentera de faire mieux » et qu’il a « toujours eu de bonnes relations » avec ce groupe d’arbitres.

Les Sixers ont gagné une seule fois depuis cinq matchs.

Ils sont en huitième place dans l’Est avec une fiche de 39-34.

Les 76ers vont jouer à Toronto dimanche (18 h, RDS2, TSN).