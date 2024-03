PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Cleveland) Le vétéran Marcus Morris a signé un contrat de 10 jours avec Cleveland, a annoncé lundi le directeur général des Cavaliers, Koby Altman.

La Presse Canadienne

Morris a pris part à 37 matchs avec les 76ers de Philadelphie cette saison.

Il a été échangé aux Spurs de San Antonio le 8 février, puis il a été libéré trois semaines plus tard.

Morris dispute une 13e saison dans la NBA.

Il a aussi joué avec les Rockets de Houston, les Suns de Phoenix, les Pistons de Detroit, les Celtics de Boston, les Knicks de New York et les Clippers de Los Angeles.

Sa moyenne en carrière est de 12 points par rencontre. Avec les Sixers plus tôt cette saison, il a livré six matchs de 15 points ou plus.

Morris a disputé 67 matchs en séries, dont 45 comme partant.

Lors de ceux-ci, son taux de succès d’au-delà du périmètre a été 40,7 %.

Âgé de 34 ans, Morris a été repêché 14e en 2011, par Houston.

En 2011, il a été nommé le joueur de l’année dans le Big 12, avec l’Université du Kansas.

Les Cavaliers vont jouer en Indiana lundi soir, contre les Pacers.