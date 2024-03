PHOTO ALONZO ADAMS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Oklahoma City) Shai Gilgeous-Alexander a fourni 31 points et le Thunder d’Oklahoma City a rejoint les Nuggets de Denver au sommet de l’Ouest, jeudi, infligeant un revers de 126-119 aux Mavericks de Dallas.

Associated Press

L’Ontarien a aussi récolté neuf rebonds, cinq passes et deux vols.

Jalen Williams a ajouté 27 points. Il revenait au jeu après des ennuis à la cheville droite qui l’avaient gardé à l’écart mardi, dans une défaite contre les Pacers de l’Indiana.

« Il devient de plus en plus à l’aise à chaque match, a dit Gilgeous-Alexander, au sujet de Williams. Il voit de nouveaux schémas en défense. Il travaille fort et il s’améliore à chaque fois. »

Williams a également réussi trois blocs, cinq passes et un vol.

Il a signé un bloc de haut calibre au deuxième quart face à Kyrie Irving, qui venait de lui voler le ballon à la mi-terrain.

Josh Giddey a inscrit 18 points, le Montréalais Luguentz Dort 12 et Chet Holmgren 11.

Dort a été trois en six pour les tirs de trois points. Depuis trois matchs, il a un taux de succès de 10 en 16 à ce chapitre (62,5 %).

« Nous avons très bien distribué le ballon, a dit l’entraîneur Mark Daigneault. Nous avons bien répondu après le match contre les Pacers, où nous ne trouvions pas vraiment notre rythme. C’est ce que nous voulons voir, un groupe qui se relève très vite. »

OKC menait 65-63 à la demie. Le club a eu l’avantage 30-24 au troisième quart, gardant ensuite le cap.

Tôt au troisième quart, un tir de trois points de Dort a donné le coup d’envoi à une poussée de 12-2 du Thunder.

Irving a obtenu 36 points et 12 passes, tandis que Tim Hardaway a inscrit 23 points.

Dallas se débrouillait sans le meilleur pointeur de la NBA Luka Doncic, blessé à l’arrière de la cuisse gauche. Son cas ne semble pas être préoccupant à long terme.

Le Thunder rejouera samedi soir face aux Grizzlies, à Memphis.