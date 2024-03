(Los Angeles) LeBron James est devenu le premier joueur à marquer plus de 40 000 points en NBA samedi face à Denver, et continue de porter à 39 ans son record à des hauteurs insensées.

Robin GREMMEL Agence France-Presse

En février 2023, LeBron James avait franchi une montagne en s’emparant du record de points de la légende Kareem Abdul-Jabbar (38 390 points). Avec plus de 40 000 points, le « King » de la cité des Anges s’est désormais envolé, et lui seul sait à quelle hauteur il portera cette marque.

LeBron James ne veut pas 30 000 (atteints en 2018), il ne veut pas 40 000, mais toujours plus, lui le basketteur de tous les records, en train de redéfinir la notion de longévité pour sa 21e saison NBA, alors qu’il fêtera ses 40 ans en fin d’année.

Le natif d’Akron (Ohio) entretient le flou sur la fin de sa carrière : « je n’ai pas décidé du nombre de saisons qu’il me restait à jouer », expliquait-il encore mi-février, alors qu’il peut activer une année de contrat supplémentaire avec les Lakers cet été.

LeBron James n’avait besoin que de neuf points pour dépasser samedi les 40 000 lors d’un match de gala face au champion en titre Denver, retransmis sur une chaîne nationale. Pendant le deuxième quart-temps, il a marqué un lay-up après un tour sur lui-même pour atteindre les 40 000 points.

« C’est un parfait témoignage de tout le travail qu’il a accompli pendant toutes ces années, de la façon dont il a pris soin de son corps, en jouant au plus haut niveau. C’est une incroyable prouesse », avait loué jeudi son entraîneur Darvin Ham, anticipant l’évènement.

Septième au nombre de matchs

Sur tous ses points, James en a marqué 23 119 avec Cleveland en deux passages et onze saisons, là où il avait débuté en 2003, avant de revenir en 2014 pour y décrocher un titre en 2016. Il compte 7919 points avec le Heat de Miami, où il a décroché ses deux premières bagues (2012 et 2013), et désormais plus de 8960 avec les Lakers, qu’il avait rejoint en 2018 pour un titre conquis en 2020.

Ce record est calculé par la NBA seulement sur les matchs de saison régulière. LeBron James, quatre fois joueur par excellence et quatre fois joueur par excellence des finales, totalise également 8023 points en séries éliminatoires.

Basketteur complet, il est également 4e au classement des meilleurs passeurs (10 838, derrière Chris Paul et ses 11 748), 8e aux interceptions (2252), 10e aux rebonds défensifs (9330), en étant le 7e au total de matchs disputés (1475), et le joueur qui a tenté le plus de tirs (29 007).

Véritable patron de sa franchise, « LeBron » impressionne par son aura, sa façon de diriger ses coéquipiers, et surtout sa capacité à 39 ans de dominer physiquement des joueurs bien plus jeunes. À chaque match la Crypto.com Arena (ex-Staples Center) continue de se régaler du jeu de « King James ».

Alors qu’il est inarrêtable depuis ses débuts en 2003, le pivot serbe de Denver Nikola Jokic a plaisanté samedi en début de rencontre en lui promettant de le « stopper à 8 points ».

Déjà double champion olympique (2008 et 2012) LeBron James a rallié plusieurs grands noms de la ligue (Stephen Curry, Kevin Durant) pour former une nouvelle « Dream team » aux Jeux olympiques de Paris cet été (26 juillet – 11 août).