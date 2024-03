PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Toronto) Stephen Curry a inscrit 25 points, incluant sept paniers de trois points, et les Warriors de Golden State ont battu les Raptors de Toronto 120-105, vendredi soir.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Les Raptors ont perdu les services du joueur étoile Scottie Barnes durant le match.

Curry a aussi récolté six rebonds et six passes décisives. Les Warriors ont remporté trois matchs de suite.

Jonathan Kuminga a marqué 24 points et Moses Moody en a ajouté 17 autres pour mener à cette victoire.

R. J. Barrett a inscrit 23 points, quatre passes décisives et trois rebonds pour les Raptors.

Jakob Poeltl et Kelly Olynyk ont chacun inscrit un double double dans la défaite. Poeltl a terminé la rencontre avec 10 points, en plus d’égaler un sommet cette saison avec 14 rebonds. Olynyk a marqué 16 points et a ajouté 10 rebonds.

Barnes n’est pas revenu dans le match après la mi-temps, blessé à la main gauche. Il a terminé son match avec 10 points et six rebonds en 16 minutes de jeu.

C’était le premier match de Curry à Toronto depuis la finale de 2019, opposant les deux équipes. Les Raptors avaient remporté les grands honneurs en six parties.

Les Raptors ont mené par neuf points durant le premier quart, mais les Warriors ont bien terminé celui-ci et Toronto menait 31-28 à la fin du quart.

Barrett et Curry ont été les deux meilleurs pointeurs du premier quart.

Les Raptors menaient 64-61 à la mi-temps.

Curry a réussi un panier de trois points en début de troisième quart qui a ramené le score à égalité, à 66-66. Les Warriors ont dominé le quart 32-19.

Andrew Wiggins des Warriors ratait un troisième match consécutif à cause de raisons personnelles.

Wiggins n’a pas joué à Washington et à New York, plus tôt cette semaine.