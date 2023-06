Cette saison, l’Alliance de Montréal peut compter sur des vedettes. Elle a dans sa formation des joueurs qui peuvent donner tout un spectacle et être décisifs. Elle a toutefois le défaut de ses qualités.

Quand lesdites vedettes tombent au combat, ça se complexifie.

C’est un peu la conclusion après un revers de 94-82 aux mains des Honey Badgers de Brampton survenu dimanche en soirée à l’Auditorium de Verdun. Après qu’Ahmed Hill, l’un des membres du primordial trio américain, est tombé au combat, la soirée a été scabreuse.

« Notre équipe est très axée sur nos gros canons », a admis l’entraîneur-chef de l’Alliance, Derrick Alston Sr.

Les ténors ont été à la hauteur malgré tout. L’arrière Blake Francis a été de tous les instants et a permis aux partisans de se lever de leurs sièges à plusieurs reprises grâce à des percées fructueuses. Il a terminé sa soirée de travail avec 25 points.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Blake Francis (3)

L’entraîneur sait toutefois qu’il ne faut pas en demander trop à sa figure de proue offensive. Il ne veut pas, dès le quatrième affrontement de la campagne, le taxer pour la suite des évènements.

Même constat pour son compatriote Treveon Graham. Certes, ses 13 points ont été précieux, mais ce sont surtout les 18 rebonds de l’ancien joueur de la NBA qui ont retenu l’attention. Le reste du collectif en a obtenu 23 contre les champions en titre de la Ligue élite canadienne de basketball.

« Il est le point d’ancrage de cette équipe, ce vétéran qui montre la voie aux plus jeunes. Il est celui qui leur montre comment être un professionnel. Peu importe où tu le places, il va faire son boulot. Il est un genre d’homme-colle. Il tient tout ensemble. J’aimerais en avoir un clone », a dit l’entraîneur.

Le troisième mousquetaire, Ahmed Hill, a subi une « légère entorse » lors du deuxième quart, selon Alston Sr. Sa production et son temps de jeu ont été confiés à autrui par la suite. Or, même s’il s’agit d’une blessure dite mineure, le pilote a préféré ne pas réintégrer le jeu après coup.

Quand il y a des gars blessés, c’est au suivant à prendre sa place. Derrick Alston Sr, entraîneur-chef de l’Alliance

« Nous avons des blessures à certains de nos leaders et ça limite notre équipe. […] Si Ahmed est là ce soir, le résultat est peut-être très différent. Il étire la défense et permet à Blake [Francis] d’avoir plus de temps. Sans lui, on doit ajuster certains trucs, et c’est mon travail », a noté l’instructeur des Montréalais.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Ahmed Hill

Un de ceux qui ont vu leur temps de jeu et leurs responsabilités exploser compte tenu des blessures, c’est Nathan Cayo. L’ailier québécois de 6 pi 7 po a passé plus de 28 minutes sur le parquet, soit le plus haut total de l’équipe excluant les Américains.

« J’ai vu des clips de lui de l’an dernier et je trouve qu’il a nettement progressé cette saison. Il prend confiance en son lancer et c’est important. En ce moment, nous avons peu de soldats. Biniam Ghebrekidan est blessé et Elijah Ifejeh est encore très jeune, alors Nathan doit porter plusieurs chapeaux. Il est tout ce que je souhaitais », a expliqué l’entraîneur au sujet de celui qui s’est improvisé d’Artagnan.

Reste que c’est la profondeur qui n’a pas fonctionné. Après ce quatuor, seulement 29 points ont été ajoutés par les autres membres de l’équipe.

En mode solution

Après avoir remporté ses deux premiers duels de la saison, l’Alliance a plié l’échine à ses deux derniers. Elle devra également tenter de conjurer le mauvais sort et remporter le premier match sur la route de son histoire, car elle disputera cinq de ses six prochaines parties à l’étranger.

Et l’heure est déjà à trouver un remède.

« On doit trouver une façon pour que nos ailiers forts et nos pivots soient plus productifs », a noté Francis.

Pour Cayo, présent durant la saison 2022 de l’Alliance, qui s’est entamée avec une fiche de 3-2 et s’est terminée avec une de 4-16, sait que tout peut dérailler rapidement.

« Tout le monde doit en faire plus dans les prochains matchs, a-t-il lancé. Je sais à quel point ça peut devenir un désastre rapidement. »

Qui plus est, l’équipe montréalaise pourra prendre sa revanche contre les Honey Badgers mercredi.