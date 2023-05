Le jeune joueur vedette des Grizzlies de Memphis, Ja Morant, s’est excusé mardi soir après un déluge de critiques en réaction à sa vidéo où on le voit montrer une arme à feu en public. C’est la deuxième vidéo du genre en deux mois.

Plus tôt mardi, le commissaire de la NBA, Adam Silver, avait dit en entrevue à ESPN mardi qu’il était « choqué » par la vidéo tournée dans une voiture et diffusée en direct sur Instagram par un ami de Morant.

« Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens qui m’ont soutenu », a déclaré Morant dans un communiqué. « Je chemine et je reconnais qu’il y a encore du travail à faire. Mes paroles ne valent peut-être pas grand-chose pour l’instant, mais j’assume toute la responsabilité de mes actes. Je m’engage à continuer mon travail sur moi ».

Morant, 23 ans, brille parmi la relève de la NBA. Recrue de l’année en 2020, il a été élu deux fois par le public au match des Étoiles et nommé une fois All NBA par la presse sportive. Il est renommé pour ses dunks de haut vol et a fait des Grizzlies une puissance montante dans la Conférence Ouest en 2022 et cette année (ils ont été éliminés par les Lakers de Los Angeles en première ronde).

Il incarne la nouvelle génération de la NBA, sur qui la ligue mise pour succéder aux vétérans comme LeBron James, 38 ans, et Stephen Curry, 35 ans. Morant a déjà signé des ententes de commandite avec Nike et Powerade.

Armé dans une boîte de nuit

Morant avait déjà été critiqué en mars pour sa vidéo Instagram où il brandissait une arme à feu dans une boîte de nuit du Colorado. La NBA l’a suspendu pour huit matchs. Morant s’était alors excusé, assumant « l’entière responsabilité » de ses actes. Il s’était engagé à trouver « de meilleures méthodes de gestion du stress » et s’était inscrit dans une clinique psychologique en Floride.

M. Silver a qualifié les actes de M. Morant d’« irresponsables, imprudents et potentiellement très dangereux ».

Avant cette vidéo, Morant était déjà impliqué dans des controverses.

Dans un procès civil, Morant était déjà accusé d’avoir frappé un adolescent de 17 ans lors d’un match de basketball amical l’été dernier. Morant a déclaré à la police qu’il avait agi en légitime défense. Un vendeur a également accusé Morant de l’avoir agressé après une dispute impliquant sa mère dans un magasin de chaussures. Une personne ayant eu un conflit avec la sœur de Morant a aussi accusé le joueur d’intimidation. Aucun de ces incidents n’a mené à des accusations criminelles.

La nouvelle vidéo montrant Morant avec une arme est devenue virale dimanche. Les Grizzlies l’ont suspendu de toutes les activités post-saison de l’équipe.

M. Silver a déclaré mardi à ESPN que la ligue enquêtait sur la nouvelle vidéo. « Les vidéos ne sont pas très nettes, mais je présume du pire », a déclaré Silver.

Dans le cadre de la convention collective de la NBA, les joueurs s’engagent à « ne rien faire qui soit nuisible ou préjudiciable aux intérêts » de l’équipe ou de la ligue. Lors de la première suspension de Morant, la NBA avait déclaré que sa conduite avait causé préjudice à la ligue.

Cet article a été publié dans le New York Times.