(Toronto) Pascal Siakam a marqué 27 points et les Raptors de Toronto ont battu les Trail Blazers de Portland 117-105, dimanche, pour décrocher leur première victoire en quatre matchs.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Scottie Barnes a terminé avec 22 points et neuf rebonds, tandis que Gary Trent fils en a marqué 19. Fred VanVleet et O. G. Anunoby ont inscrit 14 points chacun pour les Raptors (17-23), qui n’ont gagné que six de leurs 20 dernières rencontres.

Damian Lillard a amassé 34 points pour les Trail Blazers (19-20), qui ont plié l’échine trois fois de suite.

Avec VanVleet, Siakam et Anunoby sur le banc pendant plusieurs minutes au début du troisième quart, Trent a orchestré une série de 16-7 qui a donné aux Raptors une avance de 16 points.

Les Raptors — qui ont effectué deux spectaculaires remontées au quatrième quart qui se sont malgré tout soldées par des défaites — ont joué l’un de leurs matchs les plus complets depuis longtemps. Ils ont mené par 19 points au troisième quart et ont entamé le quatrième quart avec une avance de 89-74.

Cependant les Trail Blazers se sont ressaisis et lorsque Lillard a réussi un panier avec 6 : 17 à faire au match, l’écart n’était plus que de trois points.

VanVleet a fait stopper les huées qui se sont fait entendre avec deux tirs de trois points consécutifs, qui ont redonné une avance de neuf points aux Raptors.

Anunoby a réalisé un tir de trois points devant le banc des Raptors après que Trent eut volé le ballon à Lillard pour forger une avance de 10 points avec 3 : 04 à jouer. Un panier d’Anfernee Simons a permis aux Trail Blazers de revenir à cinq points avec 1 : 40 à jouer, mais Christian Koloko a marqué pour sceller la victoire des Raptors.