(Los Angeles) Les Lakers ont décroché leur première victoire de la saison, aux dépens de Denver (121-110), dimanche, où Golden State a concédé un deuxième revers d’affilée chez les Pistons (128-114), Cleveland confirmant son excellent début de saison contre les Knicks (121-108).

Après avoir égalé la pire entame de championnat de l’histoire de la franchise depuis qu’elle s’est installée à Los Angeles en 1960, avec cinq défaites consécutives, LeBron James (26 pts, 8 passes), et ses coéquipiers ont enfin réagi.

Anthony Davis, dominant à l’intérieur (23 pts, 15 rbds) et Russell Westbrook, toujours aussi volontaire même en démarrant parmi les remplaçants (18 pts, 8 rbds, 8 passes), ont été aussi prépondérants.

Collectivement, il y a eu du mieux, avec huit pertes de ballons seulement, mais aussi en défense pour contenir Nikola Jokic (23 pts, 14 rbds) et Jamal Murray (21 pts).

À Detroit, sans Klay Thompson, mis au repos, les Warriors ont pu compter sur Stephen Curry (32 pts) et Jordan Poole, qui a pris feu en inscrivant 12 de ses 30 points en 52 secondes, au 3e quart. Mais leur pourcentage de réussite, à l’image de celle de toute l’équipe (42,4 %), a été trop insuffisant pour espérer meilleur sort.

44 points de Doncic

D’autant qu’en face, Saddiq Bey (28 pts) a brillé, soutenu par Isaiah Stewart (24 pts, 13 rbds) et Trey Cunningham (23 pts, 10 rbds, 9 passes). Le deuxième succès de Detroit en sept rencontres fait passer Golden State en négatif (3-4).

Non loin de l’autre côté du lac Érié, Cleveland a fourni un gros effort au 4e quart (37-15), pour renverser (121-108) New York, qui menait de neuf longueurs à son entame.

Donovan Mitchell a encore sonné la charge pour les Cavs (38 pts, 12 passes) et le vétéran Kevin Love en a ajouté 29 (8 rbds). Le duo a brillé derrière l’arc (8/13 chacun) pour la franchise de l’Ohio, 2e à l’Est (5-1), derrière Milwaukee, seule équipe demeurant invaincue (5-0).

Du côté New York, où Jalen Brunson et Evan Fournier ont chacun planté 16 points, le bilan est à l’équilibre (3-3).

La performance du soir est venue de Dallas, où Luka Doncic s’est fendu de 44 points (à 17/26, 5 passes), bien nécessaires aux Mavericks pour se défaire du Magic (114-105). Le prodige slovène, qui fait partie des favoris dans la course au trophée de joueur par excellence, assume pour l’heure ce statut. En six matchs, il tourne à 36,6 points, 9,5 rebonds et 8,6 passes de moyenne.

Surprenants Spurs

À Boston, un premier quart-temps canon (34-15) a mis les Celtics sur la voie d’une quatrième victoire (2 défaites) tranquille face à Washington (112-94), grâce à Jaylen Brown (24 pts, 10 rbds), Jayson Tatum (23 pts) et Malcolm Brogdon (23 pts).

Équipe surprise de ce début de championnat, sans vedette, mais avec des jeunes unis derrière le vétéran entraîneur Gregg Popovich, San Antonio a vaincu Minnesota (107-98). Keldon Johnson (25 pts, 8 passes) a présidé au cinquième succès en sept matchs des Spurs.

Côté Timberwolves, Karl-Anthony Towns (26 pts, 11 rbds) a tenu son rang, Anthony Edwards (18 pts, 6 passes) et Rudy Gobert (9 pts, 12 rbds) un peu moins.

Zion Williamson, de retour après une contusion à la hanche droite et au bas du dos, a contribué, avec 21 points (12 rbds, 7 passes), à la victoire des Pelicans chez les Clippers (112-91). CJ McCollum a ajouté 22 points pour La Nouvelle-Orléans, qui engrange un quatrième succès en six matchs.

Pour L. A., où Paul George (14 pts à 5/19) a été insuffisant, en l’absence de Kawhi Leonard (genou ménagé), le bilan est inversé (2-4).