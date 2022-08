« Le basketball et le soccer m’ont non seulement permis d’être en bonne santé et actif comme enfant, mais ces sports d’équipe m’ont également maintenu dans un environnement sécuritaire et sur la bonne voie du succès, a affirmé Luguentz Dort.

(Montréal) Le joueur de basketball québécois Luguentz Dort, du Thunder d’Oklahoma City, a annoncé le lancement de la Fondation Maizon Dort.

La Presse Canadienne

La Maizon Dort est une organisation à but non lucratif dont l’objectif est d’aider à améliorer la vie des jeunes mal desservis dans les communautés de Montréal, d’Oklahoma City et du centre de l’Arizona.

« Ces communautés ont fait de moi le joueur et la personne que je suis aujourd’hui, a affirmé Dort. Avec la plateforme dont je dispose actuellement, je veux faire tout en mon possible pour redonner. Je veux m’assurer que les enfants et les familles des communautés mal desservies bénéficient de l’égalité des chances et du soutien pour réaliser leurs rêves. »

Maizon Dort se concentrera sur la promotion de la santé et du bien-être des jeunes. La fondation mettra l’accent sur la possibilité pour les enfants d’être actifs dans des sports d’équipe tels que le basketball et le soccer.

« Le basketball et le soccer m’ont non seulement permis d’être en bonne santé et actif comme enfant, mais ces sports d’équipe m’ont également maintenu dans un environnement sécuritaire et sur la bonne voie du succès, a insisté Dort. J’ai appris des principes tels que le travail acharné et le travail d’équipe, qui se répercutent sur de nombreux aspects de ma vie aujourd’hui. »

L’évènement inaugural de la fondation sera le deuxième « Camp Lu the Beast » de Dort, qui aura lieu le week-end du 20 août.

Originaire de Montréal, Dort a disputé sa seule saison universitaire avec les Sun Devils de l’Université Arizona State, en 2018-19. Il a été nommé la recrue de l’année de l’Association Pac-12 en plus d’être nommé au sein de l’équipe d’étoiles en défensive.

Après avoir été ignoré au repêchage de la NBA de 2019, Dort a signé un contrat avec les Thunder et il a aidé l’équipe à participer aux séries lors de sa saison recrue. Représentant aussi le Canada sur la scène internationale, Dort a signé un récemment signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 87,5 millions avec la troupe de l’Oklahoma.