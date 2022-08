(Niagara) Le Québécois Olivier Rioux, l’adolescent le plus grand du monde, poursuit son rêve de basket-ball aux Jeux du Canada

Lori ewing La Presse canadienne

Olivier Rioux est arrivé avec un point d’exclamation de taille sur le radar de Michael Meeks lorsque l’entraîneur de Basketball Canada a ouvert une photo dans sa boîte courriel y a sept ans.

Rioux participait à un camp de basket pour enfants à Montréal et a posé pour une photo aux côtés de Joel Anthony, le centre des Pistons de Detroit et de l’équipe canadienne de l’époque, qui mesurait un formidable 1 m 90 cm.

« Ron Yeung (directeur du développement national de Basketball Canada) m’a envoyé cette photo d’Olivier et de Joel, et Olivier a à peu près la même taille, à un pouce près. Ron m’a dit : “ Ce gamin a neuf ans ” », a déclaré Meeks.

« J’ai immédiatement été au téléphone pour savoir qui il était, ce qui se passait et ce que nous pouvions faire pour l’aider. »

Au cours des années qui ont suivi, Rioux a grandi et mesure désormais 2,5 mètres. Il peut dunker sur un panier de la NBA en quittant à peine ses pieds.

Les records Guinness l’ont reconnu comme l’adolescent le plus grand du monde alors qu’il avait 15 ans et mesurait sept pieds et demi. S’il jouait dans la NBA aujourd’hui, il serait à égalité avec Tacko Fall de Cleveland comme le plus grand joueur de la ligue.

Mais Rioux joue pour le Québec aux Jeux d’été du Canada cette semaine dans la région du Niagara, en Ontario, avec des jeunes de son âge, même s’ils sont loin d’avoir sa taille.

Meeks, qui est présent aux Jeux pour surveiller les jeunes joueurs canadiens, a dit qu’il avait constaté une amélioration chez Rioux, même au cours des dernières semaines, mais il prévient que, comme tout joueur de très grande taille, il s’agit d’un travail à long terme.

« Les gens voient sa taille et leurs attentes sont assez élevées, a déclaré Meeks. Pour moi, ce sont les petites choses comme sa mobilité et son agilité, comment il se déplace, comment il conceptualise le jeu — quel plaisir prend-il à jouer ?

« C’est important, car nous sommes en territoire inconnu avec Olivier, il n’y a jamais eu personne d’aussi grand à cet âge. Nous faisons donc preuve d’un optimisme prudent en pensant qu’il évolue dans la bonne direction. »

Le développement

Rioux, qui est originaire d’Anjou, commencera sa 10e année à l’automne à Bradenton, en Floride. Il y a un an, il a déménagé pour fréquenter l’IMG Academy, une école qui compte les sœurs superstars du tennis Serena et Venus Williams parmi ses anciens élèves.

PHOTO TARA WALTON, LA PRESSE CANADIENNE Olivier Rioux

« C’était bien, a déclaré Rioux à propos de sa première année loin de chez lui. J’appelais mes parents presque tous les jours, et l’année scolaire s’est bien passée, mes notes étaient bonnes.

« À Montréal, j’avais l’habitude d’aller à l’école tous les jours pendant au moins huit heures. Maintenant, je vais à l’école pendant trois heures et je m’entraîne l’après-midi, c’est différent », a-t-il ajouté en riant d’une voix grave.

Il s’amuse aux Jeux, dit-il, et a assisté à certaines compétitions de boxe.

Rioux mesurait 5 pi 2 po en maternelle. Son père, Jean-François, mesure 6 pi 8 po et sa mère, Anne, 6 pi 2 po.

Il est devenu une vedette de l’internet à l’âge de 12 ans, alors qu’il participait à un tournoi en Espagne. Il a attiré l’attention de la vedette de Golden State Steph Curry, qui a tweeté : « Tant de questions… »

Jamal Murray a posé pour une photo à ses côtés cet été-là. Il surplombait déjà le garde vedette des Nuggets de Denver.

Joey Mckitterick, qui entraîne Rioux depuis l’âge de 12 ans dans le cadre du programme AAU Brookwood Elite de Montréal, est d’accord avec Meeks pour dire qu’il a constaté d’énormes progrès chez Rioux cette année, notamment parce que sa croissance a ralenti et que sa coordination est en train de rattraper son retard.

Mais ce qui est peut-être le plus important, c’est que Rioux aime le jeu, ce qui est essentiel puisque les attentes sont énormes lorsqu’on est très grand.

« Je pense que cette année, on pouvait voir qu’il appréciait tout, le basket, les voyages, tout ça. Il est définitivement en train de tomber amoureux de ce sport », a déclaré Mckitterick.

Mckitterick a déclaré qu’une partie de sa responsabilité en tant qu’entraîneur de Rioux était d’être un tampon entre l’adolescent et les spectateurs curieux.

« Lorsque nous voyageons, nous pouvons être assis dans le hall d’un hôtel et des inconnus vont venir vers lui et lui demander une photo. C’est même un défi de passer à l’aéroport pour prendre un vol à l’heure parce que les gens l’arrêtent constamment. “ Puis-je prendre votre photo ? Pouvez-vous tenir mon bébé ? Pouvez-vous faire ceci, pouvez-vous faire cela ?

« Lorsque j’ai rencontré nos joueurs à la fin de l’année. Je lui ai dit : “ Je ne peux pas imaginer être à votre place. Mais le mieux que je puisse faire est de te guider, de t’aider et d’être là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit, parce que je ne peux pas me mettre à ta place. Personne ne le pourrait. ”

Cette singularité fait qu’il est difficile d’évaluer où le basket pourrait le mener.

PHOTO TARA WALTON, LA PRESSE CANADIENNE Olivier Rioux

« Quand vous voyez Olivier, tous les trois à six mois, il fait les choses plus rapidement, plus fort, plus équilibré, il a plus d’agilité, son jeu s’améliore, sa compréhension du jeu s’améliore, a déclaré Meeks. C’est important, parce qu’habituellement les joueurs plus grands sont un peu plus lents (à se développer), et il se déplace à la bonne vitesse pour un joueur très grand.

« Habituellement, les gars qui ont arrêté de grandir à environ 6 pi 3 po ou 6 pi 4 po, vous pourriez commencer à voir exactement ce qu’ils vont être au moment où ils ont 16 ans. Mais ces grands, grands joueurs, il faut attendre 24, 25 ans pour que tout se mette en place. »

Rioux, qui aime étudier les jeux de Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, qui mesurent tous deux 6 pi 11 po, est bien proportionné pour sa taille et n’a pas eu de problèmes physiques majeurs tels que des douleurs aux genoux qui peuvent venir avec une croissance rapide.

Parmi les autres géants de la NBA, Gheorghe Muresan est répertorié comme le plus grand de tous les temps avec ses 7 pi 7 po. Yao Ming et Shawn Bradley mesuraient 7 pi 6 po.