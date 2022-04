Lors de son tout premier repêchage U SPORTS comme franchise officielle de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), mardi, l’Alliance de Montréal a jeté son dévolu sur deux Québécois : Alain Louis (2e) et Marc-André Fortin (19e).

William Thériault La Presse

« Le chiffre ne veut pas dire grand-chose », remarque Alain Louis, deuxième choix de la séance.

« Ce qui veut tout dire, c’est que j’ai été repêché par l’équipe d’où je viens. C’est un accomplissement. Le monde ne réalise pas à quel point c’est un rêve de jouer devant ma famille et mes amis. »

Comptant seulement deux tours et un total de 20 choix, cet encan annuel permet aux équipes de la LECB d’accorder des contrats à des joueurs issus du circuit universitaire canadien U SPORTS pour un an.

Louis, un produit de l’Université de Carleton, a déjà joué dans la LECB en 2021. En 15 matchs avec les Blackjacks d’Ottawa, l’arrière montréalais de 6 pi 1 po a affiché des moyennes de 7,2 points, 1,9 rebond et 2,8 passes décisives. Cette expérience lui a permis de faciliter sa transition du niveau universitaire à professionnel, comme il l’a dit à La Presse. Cela devrait logiquement l’aider avec l’Alliance.

Trois fois champion avec les Ravens de Carleton, l’athlète de 24 ans entend d’ailleurs poursuivre sur sa lancée. « Je veux essayer de gagner le plus possible. C’est mon seul but quand je rentre sur le terrain », lance-t-il.

Le premier match sera un tout petit peu émotionnel. Je suis un pro, je dois garder ça en dedans. Mais en termes d’émotions, ce sera un peu spécial pour moi et pour tous les autres gars qui viennent de Montréal. Alain Louis

Un parcours atypique

Marc-André Fortin, un pivot de 6 pi 8 po ayant passé les cinq dernières années avec le Rouge et Or de l’Université Laval, a été le seul joueur du RSEQ à être sélectionné mardi soir dans la LECB. C’est une source de fierté pour lui.

« Je suis vraiment content, a-t-il indiqué au bout du fil. Jouer dans la LECB, c’était déjà un objectif personnel depuis quelques années. Je suis vraiment excité. Et Montréal, c’était encore plus un but que le reste de la ligue. »

PHOTO LOUIS CHARLAND, FOURNIE PAR L'ALLIANCE DE MONTRÉAL Marc-André Fortin (20) réussit un dunk pendant un match entre le Rouge et Or de l'Université Laval et les Stingers de Concordia.

Maintenant âgé de 26 ans, le gaillard de 245 lb a enregistré un rendement de 12,9 points, 6,9 rebonds et 1,6 passe décisive en 2021-2022, ce qui lui a valu une mention parmi la première équipe d’étoiles du RSEQ à sa dernière saison universitaire.

Mais le natif de Sainte-Marie, en Beauce, n’a pas toujours donné la priorité au basketball. En fait, il n’a commencé à s’y consacrer sérieusement qu’après deux camps d’entraînement non concluants pour les Tigres de Victoriaville dans la LHJMQ, en 2014. Le hockey lui a tout de même apporté des qualités : aujourd’hui, il se considère comme un joueur assez physique, ce qui devrait lui rendre service chez les pros.

« Je m’attends maintenant à un meilleur calibre. Tous les gars repêchés ont été dominants dans le U SPORTS. Il y a aussi beaucoup de gars qui jouent en Europe et dans la G League durant l’année. Je travaille fort, je me voyais à Montréal, et je veux être le plus possible dans l’alignement durant l’été. »