Après 82 matchs, les jeux sont faits. Dès ce samedi, la NBA tirera le coup d’envoi de ses séries éliminatoires pour la saison 2021-2022.

William Thériault La Presse

Conférence de l’Est

Heat de Miami (1) contre Hawks d’Atlanta (8)

PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS L’arrière des Hawks Kevin Huerter (3) contre Jimmy Butler (22), du Heat de Miami, le 8 avril 2022

Le Heat (53-29), équipe finaliste en 2020, arrive assurément avec l’intention d’aller plus loin cette année. La formation d’Erik Spoelstra repose sur le talent des joueurs étoiles Jimmy Butler et Bam Adebayo ainsi que du favori au titre de Sixième homme de l’année, Tyler Herro. Le vétéran Kyle Lowry, champion avec les Raptors en 2019, fait aussi partie du groupe. Les Hawks (43-39) se fieront quant à eux au meneur de jeu étoile Trae Young pour renverser la vapeur, mais ils ont peu de chances d’y parvenir.

Celtics de Boston (2) contre Nets de Brooklyn (7)

PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Les deux joueurs étoiles Kevin Durant (7) et Jayson Tatum (0) sont face à face le 6 mars 2022.

Avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, les Nets (44-38) étaient destinés à finir parmi les meilleures équipes de la ligue en début de saison. Mais Harden est passé à Philadelphie et Ben Simmons, qui est toujours blessé, ne sera pas disponible avant le match no 4. Les Celtics (51-31) sont quant à eux la meilleure équipe défensive de la NBA depuis le mois de janvier. Ils devront travailler sans leur spécialiste défensif Robert Williams, mais disposent toujours de Jayson Tatum et de Jaylen Brown en attaque.

Bucks de Milwaukee (3) contre Bulls de Chicago (6)

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS L’arrière des Bulls Alex Caruso (6) et le joueur vedette des Bucks Giannis Antetokounmpo (34), le 5 avril 2022

Giannis Antetokounmpo a connu une saison monstre pour les champions en titre (51-31) cette année. Accompagné de Khris Middleton et Jrue Holiday, le joueur vedette de 27 ans tentera de gagner sa deuxième bague de suite. Les Bulls de Chicago (46-36), même s’ils comptent DeMar DeRozan et Zach LaVine dans leurs rangs, ont glissé de la première à la sixième position au classement cette année – et ils se débrouillent atrocement contre des adversaires bien classés.

76ers de Philadelphie (4) contre Raptors de Toronto (5)

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Pascal Siakam (43), des Raptors de Toronto, fonce au panier contre le centre vedette des 76ers Joel Embiid (21), le 20 mars 2022 à Philadelphie.

Ici, le joueur à suivre s’appelle Joel Embiid. Il est le premier centre depuis Shaquille O’Neal en 2000 à avoir remporté le titre de meilleur pointeur de la NBA, avec une moyenne de 30,6 par match. Et il sera épaulé par James Harden. Dans le camp torontois (48-34), on s’appuie sur Fred VanVleet Pascal Siakam, OG Anunoby et Gary Trent Jr. pour tenter de contenir l’offensive des Sixers (51-31). Mais comme l’entraîneur Nick Nurse n’a pas vraiment de joueur de centre, ce sera compliqué.

Conférence de l’Ouest

Suns de Phoenix (1) contre Pelicans de La Nouvelle-Orléans (8)

PHOTO JOHN BAZEMORE, ASSOCIATED PRESS Le meneur de jeu vedette Chris Paul, des Suns de Phoenix

Les Suns (64-18) doivent absolument gagner, après leur défaite amère de 4-2 en finale l’an dernier contre les Bucks. Chris Paul, qui aura bientôt 37 ans, a été le meilleur passeur de la NBA avec 10,8 assistances par match. Ses coéquipiers Devin Booker et DeAndre Ayton sont à conserver sur le radar. Leurs opposants, les Pelicans, ont une équipe déconstruite dont le visage, Zion Williamson, a été blessé toute la saison. CJ McCollum et Brandon Ingram pourront bien tenter quelque chose, mais on parle sûrement d’une sortie rapide.

Grizzlies de Memphis (2) contre Timberwolves du Minnesota (7)

PHOTO CHRISTINE TANNOUS, USA TODAY SPORTS Le meneur de jeu Ja Morant (12) célèbre après avoir inscrit un panier contre les Pelicans, le 9 avril 2022.

Après avoir explosé cette année, Ja Morant a maintenant la chance de prouver qu’il a une valeur en séries éliminatoires. Menant un jeune groupe extrêmement motivé avec Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Dillon Brooks, le visage des Grizzlies (56-26) tentera de disposer des Timberwolves (46-36), eux aussi dirigés par un jeune noyau. Le centre Karl-Anthony Towns et le premier choix en 2020 Anthony Edwards sont les athlètes qui changeront la donne pour le Minnesota. Ultimement, Memphis devrait par contre avoir l’avantage.

Warriors de Golden State (3) contre Nuggets de Denver (6)

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Le meneur de jeu des Nuggets Monte Morris (11) récupère un ballon perdu devant Klay Thompson (gauche) et Stephen Curry (droite), des Warriors de Golden State, le 10 mars 2022.

Après deux campagnes sans atteindre les séries, les Warriors (53-29) y sont de retour. La meilleure équipe défensive de 2021-2022 devrait compter sur le retour de sa vedette Stephen Curry. Klay Thompson reprend tranquillement sa forme, et le jeune meneur Jordan Poole est désormais un facteur lui aussi. De l’autre côté, les Nuggets (48-34) n’ont pas une énorme profondeur. Mais ils ont Nikola Jokic, qui pourrait remporter le titre de Joueur par excellence à nouveau cette année grâce à ses statistiques avancées historiquement bonnes.

Mavericks de Dallas (4) contre Jazz de l’Utah (5)

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Le garde des Mavericks Luka Doncic (77) attaque le panier contre le centre Hassan Whiteside (21), du Jazz de l’Utah, le 7 mars 2022.

Luka Doncic, l’un des visages de la NBA, a permis aux Mavericks (52-30) de terminer la saison régulière avec huit victoires en dix parties. Il devra miser sur cette lancée pour vaincre le Jazz (49-33), qui passe une fois de plus un test. L’équipe entraînée par Quin Snyder doit impérativement atteindre une finale de conférence cette année, sans quoi le duo Donovan Mitchell/Rudy Gobert risque fort probablement d’être séparé. Ça prend des résultats, après cinq ans d’éliminations décevantes.