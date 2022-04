(Toronto) Si la longévité de la tenue des Raptors dans les séries éliminatoires dépend de la présence de Fred VanVleet à son plein potentiel, apercevoir le meneur étoile en vêtements de ville lors des trois derniers matchs de la saison n’était pas rassurant.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Malgré que VanVleet devrait jouer samedi lorsque les Raptors entament le premier des séries éliminatoires contre les 76ers de Philadelphie, une question reste sur toutes les lèvres. Comment va son genou ?

« Comment est-ce que je pouvais savoir que ça allait être la première question ? », a-t-il lancé avec un sourire en coin.

Les Raptors ont réussi à éviter le tournoi de qualifications aux séries de la NBA donnant à VanVleet — et aux autres joueurs qui sont ennuyés par des blessures comme OG Anunoby — une semaine supplémentaire pour récupérer. Toutefois, le succès de cette équipe retombe partiellement sur les épaules du natif de Rockford en Illinois.

« Repos partiel, repos total, entraînement partiel, entraînement à intensité complète, retrouver mes automatismes… J’ai eu une bonne semaine de travail, a dit VanVleet. Je me prépare pour cette série. Ça pourrait aller très bien ou très mal. Je suis optimiste par rapport à ça. Je me sens bien. Je poursuis de faire mon travail et ma réhabilitation. »

VanVleet, qui a une blessure au genou, n’a pas pris part à 11 des 24 dernières rencontres des Raptors. Il a ajouté que la blessure « ne partira pas », mais que « je me sens vraiment mieux que la dernière fois que vous m’avez vu ».

Le joueur de 28 ans a enregistré une moyenne de 20,3 points et 6,7 aides par partie cette saison. Ces chiffres, qui sont un sommet personnel en carrière, lui ont valu une première participation au match des étoiles.

Ses nerfs d’acier lui ont permis de prendre le contrôle de plusieurs rencontres. Et sa rigoureuse éthique de travail n’est toujours pas égalée. L’image culte du quatrième match de la finale de la NBA en 2019 où VanVleet est couché sur le parquet du Oracle Arena à Oakland, bras étendu, sang coulant d’une lésion sous son œil et une de ses dents traîne un peu plus loin, est l’une des preuves.

VanVleet, toutefois, a connu des difficultés aux deux premiers tours, contre le Magic d’Orlando et les 76ers, lors de la conquête historique du trophée Larry O’Brien.

« C’était une expérience qui m’a ramené sur terre. J’ai dû m’améliorer, a-t-il déclaré après l’entraînement. Il y a eu plus de discussions avec le personnel d’entraîneurs pour déterminer où je me sentais plus efficace. »

Le tournant pour lui a été le fameux panier de Kawhi Leonard battant le son de la cloche lors du match 7 contre les 76ers. Il a gardé les Raptors en vie et a donné un second souffle à VanVleet.

« Il y a des épreuves dans la carrière de tout un chacun. J’étudie le jeu, a noté VanVleet. Je regarde du basketball chaque soir et je le vois. Lorsque c’est ton tour d’être sous les feux de la rampe, ce n’est pas plaisant. Mais pratiquement tout le monde y passe. »

VanVleet s’attend à du jeu relevé contre les 76ers, qui « il y a quelques semaines, étaient les favoris » a-t-il mentionné.

L’équipe des 76ers compte sur plusieurs têtes d’affiche, dont l’imposant Cameroonais Joel Embiid, qui a remporté le championnat des marqueurs cette saison et le joueur le plus utile à son équipe en 2018 et le meilleur marqueur cette saison-là, James Harden.

VanVleet a dit que de maintenir la possession du ballon sera un grand facteur pour les Raptors puisque c’est une partie intégrale de l’identité de l’équipe. Ils sont seconds dans le circuit pour les rebonds offensifs tandis que les 76ers sont au 30e rang. Les Raptors prennent le 8e échelon cumulatif pour les rebonds alors que le club de la Pennsylvanie prend la 29e position.

Outre remporter les duels, est-ce que les Raptors ont un plan B ?

« Bien sûr ! Voyons, c’est Nick Nurse notre entraîneur », a rétorqué VanVleet, qui a bien fait rire les journalistes présents.

Un Anunoby en santé sera un autre facteur clé pour les Raptors. Il a raté 15 parties plus tôt cette saison en raison d’une fracture à un doigt, mais a été excellent à son court retour au jeu. Court, puisqu’il a subi une blessure à la cuisse juste après ce dernier et a raté les quatre dernières rencontres de la campagne.

« Vous rappelez quand OG n’a pas joué pendant deux semaines, il est revenu au jeu et on aurait dit qu’il n’est jamais parti, a rappelé Chris Boucher. Eh bien, c’est exactement comme ça qu’il joue à l’entraînement. Il sera fin prêt pour les séries. Je n’ai rien vu qui m’indiquait qu’il ne serait pas prêt. »

Le deuxième match d’une série pouvant aller à sept sera disputé lundi à Philadelphie. Les équipes reprendront le collier à Toronto pour les matchs 3 et 4, respectivement le 20 et le 23 avril. La série retournera à Philadelphie pour la cinquième partie, si nécessaire.