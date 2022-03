(Montréal) L’Alliance de Montréal a mis sous contrat l’arrière Canadien Isiah Osborne, faisant de l’Ontarien de 25 ans le deuxième joueur de l’histoire du club d’expansion de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).

La Presse Canadienne

Osborne complète actuellement la saison 2021-2022 avec l’équipe de Kouvot dans la meilleure ligue finlandaise où il présente une moyenne de 16,3 points, 4,9 rebonds, 2,3 passes décisives, 1,4 vol et 32,8 minutes de jeu en 28 matchs.

Osborne, qui mesure six pieds et cinq pouces, a joué sa carrière universitaire avec trois universités de deux pays différents. Il a disputé sa première saison avec les Lancers de l’Université de Windsor où il a enregistré une moyenne de 15 points, 4,8 rebonds, 2,2 passes décisives, 1,2 vol et 33 minutes de jeu par match.

Il s’est ensuite joint aux Miners de l’Université du Texas à El Paso en première division de la NCAA, enregistrant une moyenne de 9,4 points, 3,7 rebonds, une passe décisive et 26,9 minutes de jeu par match. Il a aussi disputé ses deux dernières années universitaires avec les Ravens de l’Université de Carleton où il a remporté deux championnats U Sports consécutifs en 2019 et 2020.

Ses performances lui ont permis de signer avec les BlackJacks d’Ottawa en tant que joueur de développement U Sports lors de la saison 2020 avant d’être sélectionné au troisième rang au total par les Nighthawks de Guelph lors du repêchage de la CEBL en 2021. Osborne, qui se joint au Montréalais Kemy Osse avec l’Alliance, prendra part au camp d’entraînement de l’équipe à compter du 16 mai prochain. L’Alliance donnera le coup d’envoi à sa première saison, le 25 mai, contre les Honey Badgers à Hamilton. L’équipe disputera son premier match local à l’Auditorium de Verdun récemment rénové, le 29 mai, contre les Shooting Stars de Scarborough.