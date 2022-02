Pascal Siakam (43) et Will Barton (5)

(Toronto) Pascal Siakam a connu sa meilleure performance offensive de la saison avec 35 points, mais ça n’a pas été suffisant pour permettre aux Raptors de Toronto de prolonger leur séquence de victoires à neuf. Les Nuggets de Denver ont joué les trouble-fête en l’emportant 110-109, samedi soir.

La Presse Canadienne

Les Raptors (31-24) avaient la possession du ballon avec 12,2 secondes au cadran. OG Anunoby a récupéré le rebond sur un tir de trois points raté de Fred VanVleet, mais le centre étoile des Nuggets, Nikola Jokic s’est dressé pour bloquer le lancer d’Anunoby.

Jokic a mené l’attaque des visiteurs en récoltant 28 points et 15 rebonds. Siakam a récupéré 10 rebonds dans la défaite pour son troisième doublé en quatre matchs.

Le duel chaudement disputé a vu les deux équipes s’échanger l’avance 16 fois et se retrouver à égalité sept fois.

VanVleet a contribué à l’attaque des siens avec 25 points, dont un important panier de trois points permettant aux Raptors de s’approcher à un point des Nuggets avec 18,4 secondes à faire.

Scottie Barnes a inscrit 17 points dans la première défaite des Raptors depuis le 26 janvier. Ces huit victoires consécutives représentent la plus longue séquence victorieuse depuis les 15 gains de suite remportés entre le 15 janvier et le 10 février 2020.

Après le troisième quart, les Raptors menaient 86-83 grâce à un panier de trois points de VanVleet. Mais Jokic, le joueur par excellence de la dernière saison dans la NBA, a pris les choses en main à partir de là.

Le Serbe de sept pieds et 284 livres a pris avantage de l’alignement plus petit des Raptors pour s’imposer physiquement. Il a récolté 18 points au quatrième quart en plus de récupérer trois rebonds offensifs.

Acquis par les Raptors tout juste avant l’heure limite des transactions dans la NBA, Thaddeus Young était en uniforme samedi, mais n’a pas été envoyé sur le terrain par l’entraîneur-chef Nick Nurse.

« Je suis très excité d’être ici étant donné que c’est une équipe qui joue avec énormément d’énergie, a commenté Young. Tout au long de ma carrière, j’ai été un joueur d’énergie, de passion et ils font la même chose. »

« En regardant la manière dont l’alignement est bâti, je me disais : “Oh, ils ont beaucoup de gars longs et athlétiques, ça me plaît ! ” Mais surtout, je crois qu’on a un bon mélange de vétérans avec du leadership et de jeunes joueurs », a-t-il enchaîné.

Young, 33 ans, a également révélé qu’il connaissait Anunoby depuis longtemps. Ce dernier jouait à l’âge de 16 ans pour l’équipe du circuit AAU que Young soutient à Memphis.