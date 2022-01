Saddiq Bey (41) et OG Anunoby (3)

(Détroit) Trey Lyles a inscrit 21 points et les Pistons de Detroit ont poursuivi leurs succès en battant les Raptors de Toronto 103-87, vendredi soir.

Dave Hogg Associated Press

Cade Cunningham et Hamidou Diallo ont ajouté 18 points chacun pour les Pistons, qui présentent un dossier de 5-3 en 2022 après avoir conclu l’année 2021 avec 18 défaites à leurs 19 derniers matchs.

Josh Jackson a récolté 13 points comme substitut pour les Pistons, qui ont limité les Raptors à seulement 32,2 % de réussite dans leurs tirs.

Alors que trois partants de la troupe de Detroit ont passé la majorité de la soirée avec plusieurs fautes personnelles, Lyles et Jackson ont quitté le banc et ils ont joué un rôle important dans la victoire des siens.

Fred VanVleet a amassé 24 points et 10 assistances pour les Raptors, mais il n’a réussi que six de ses 21 lancers du terrain. Pascal Siakam a obtenu 23 points et 11 rebonds. Les Torontois ont encaissé un deuxième revers d’affilée.

Les Pistons menaient 56-43 à la demie, ce qui constituait leur plus importante avance de la saison. Ils détenaient un avantage de 22-7 à la mi-temps pour les points inscrits par des joueurs substituts, dont 15 par Lyles.

L’équipe de Detroit a accentué son avance à 18 points, mais bon nombre de ses joueurs clés avaient écopé plusieurs fautes personnelles. Les Raptors se sont approchés à 69-60, mais ils ont éprouvé des difficultés offensives et ils ont tiré de l’arrière 83-66 à la fin du troisième quart.