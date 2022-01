Khris Middleton et Pascal Siakam

PHOTO AARON GASH, ASSOCIATED PRESS

(Milwaukee) Pascal Siakam a brillé avec 33 points et les Raptors de Toronto ont puisé dans leurs ressources pour signer un quatrième gain d’affilée, mercredi, l’emportant 117-111 contre les Bucks de Milwaukee.

La Presse Canadienne

Les champions en titre jouaient sans Giannis Antetokounpo et durant un certain temps, on a cru que leur profondeur les guiderait vers la victoire.

Après un excellent départ des visiteurs, les Bucks menaient 41-35 après un quart, puis 77-68 à la demie.

Mais Toronto (18-17) a été très solide par la suite, cheminant vers un cinquième gain en sept matchs.

OG Anunoby et Gary Trent ont récolté 22 points chacun, tandis que Fred VanVleet a ajouté 19 points.

Les Raptors ont excellé de longues distances (16 en 36), avec cinq tirs de trois points pour VanVleet et trois de Trent, notamment.

En plus de son brio offensif, Siakam a réussi trois vols et un bloc. Il a également mené les siens avec six passes.

Les Raptors ont mené 19-9, puis le score est passé à 27-27.

Au deuxième quart, DeMarcus Cousins a fait mouche avec un tir de trois points, donnant l’avance 50-40 aux Bucks.

Milwaukee a toutefois dû se contenter de 11 points au troisième quart, où un dunk de Justin Champagnie a placé les Raptors aux commandes 92-88, pour conclure l’engagement.

Une fois le score 94-94, les Raptors ont rugi. Le vent a commencé à tourner avec un tir de trois points de Precious Achiuwa, plus habitué aux abords du panier.

Chris Boucher a soutiré une faute offensive à Khris Middleton, Trent y est allé d’un tir de trois points et Siakam a ajouté un jeu de trois points.

Un vol de Siakam a mené à un dunk pour Achiuwa. Siakam a logé le ballon à bon port du bout des doigts, puis Trent a réussi un autre tir de trois points.

Après cette rafale, le score favorisait Toronto 110-96, avec 7 : 06 au cadran.

Tardivement, un gros jeu a été une faute technique décernée à Middleton. Trent a converti le lancer franc et les Raptors menaient 114-106, avec une minute à écouler.

Toronto jouait sans les réservistes Yuta Watanabe et Svi Mykhailiuk, en lien au protocole.

Les Raptors vont maintenant se préparer à accueillir le Jazz de l’Utah, vendredi.

Joueur le plus utile de la NBA en 2019 et 2020, le « Greek Freak » était sur la touche, car incommodé, mais ce n’est pas en lien à la COVID-19.

PHOTO AARON GASH, ASSOCIATED PRESS Giannis Antetokounmpo (34)

Les Bucks étaient aussi privés de l’entraîneur-chef Mike Budenholzer, notamment. L’adjoint Darvin Ham a pris le relais.

Budenholzer, Grayson Allen, Pat Connaughton et George Hill étaient à l’écart en lien au protocole de la NBA concernant la COVID-19.

Antetokounmpo a été absent du 14 au 24 décembre en lien au protocole, ratant cinq matchs.

Mercredi, Middleton a mené les Bucks avec 25 points, épaulé par 17 points de Jordan Nwora.