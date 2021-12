(Toronto) Pascal Siakam a marqué 17 de ses 31 points dans un deuxième quart clé pour les Raptors et Toronto a battu les Wizards de Washington 102-90 dimanche.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Chris Boucher a récolté 14 points tandis que Scottie Barnes en a amassé 11 pour les Raptors (11-13), qui se sont vengés de leur défaite contre Washington lors de la soirée d’ouverture.

Precious Achiuwa a réussi 10 points et 14 rebonds, un sommet pour l’équipe, tandis que Fred VanVleet a terminé la soirée avec 10 points.

C’était une quatrième victoire seulement des Raptors lors de leurs 11 derniers matchs.

Les Raptors venaient de remporter une victoire par quatre points sur les Bucks de Milwaukee vendredi, avec l’un des meilleurs efforts défensifs cette saison.

Toronto devait se débrouiller sans OG Anunoby, qui a raté son neuvième match consécutif à cause d’une blessure à la hanche, et Khem Birch, qui a raté son cinquième match de suite et un neuvième cette saison en raison d’une blessure au genou. On ignore à quels moments ces deux joueurs reviendront sur le terrain.

Kentavious Caldwell-Pope a mené Washington (14-10) avec 26 points.