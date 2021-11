Basketball

Les Raptors s’inclinent 119-104 face aux Warriors

(San Francisco) Jordan Poole a réussi un deuxième match de plus de 30 points, avec 33, et son le Canadien Andrew Wiggins en a ajouté 32, en plus de récupérer sept rebonds, pour mener les Warriors de Golden State à une victoire de 119-104 sur les Raptors de Toronto.