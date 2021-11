(San Francisco) Klay Thompson a repris l’entraînement à cinq contre cinq, une étape clé pour la vedette des Warriors de Golden State.

Janie Mccauley Associated Press

Thompson récupère d’une opération subie en novembre 2020 pour une déchirure du tendon d’Achille droit.

Cela, après une saison perdue à la suite d’une déchirure au ligament croisé antérieur du genou gauche.

« Je suis tellement reconnaissant de rejouer au basket, a dit Thompson après s’être entraîné à pleine vitesse, mardi.

« Je me sens moi-même. Je me sens bien. Je réussis mes tirs, je joue très bien en défense.

« Le plus dur est de simuler le conditionnement qui permet d’excellent dans la NBA. C’est difficile et ça prend beaucoup du temps. »

L’entraîneur Steve Kerr a dit qu’on aura une meilleure idée dans quelques semaines du moment où Thompson pourrait rejouer.

Le « Splash Brother » de Stephen Curry espère que ce sera en première portion de la saison.

Thompson admet aussi que son temps de jeu sera réduit au départ.

« Il est dans un excellent état d’esprit, a dit Kerr. Il n’a pas joué depuis deux ans et demi.

« Le tendon d’Achille est structurellement solide, tout est solide, mais il faut qu’il rebâtisse de la force et de l’endurance. »

Thompson joue en rafales de quatre minutes et augmentera ce volume à cinq minutes, puis à six et sept au cours des prochaines semaines.

L’athlète de 31 ans n’a pas joué du tout au cours de la saison 2019-2020 : il se remettait d’une opération au genou en juillet 2019 après s’être blessé lors du sixième et décisif match décisif de la finale de 2019, remporté par Toronto.

Puis, en novembre 2020, il s’est blessé au tendon d’Achille en prenant part à un match amical en Californie.

Détenteurs d’une fiche de 15-2, les Warriors vont rejouer mercredi soir à domicile, contre les 76ers de Philadelphie.